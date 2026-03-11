Qué se sabe de la camioneta que se estrelló contra la reja de la Casa Blanca
El incidente ocurrió a primera hora de este miércoles; el conductor fue arrestado y es interrogado por el Servicio Secreto de Estados Unidos
WASHINGTON (AFP).- Una camioneta se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar el perímetro de la zona en el centro de la capital estadounidense en plena hora pico, según informó la policía.
El conductor del vehículo —que chocó contra una reja en la plaza Lafayette, al norte de la residencia oficial del presidente Donald Trump— fue detenido en el lugar y ahora está siendo interrogado por el Servicio Secreto de Estados Unidos.
Noticia en desarrollo
