Arrojaron dos artefactos explosivos en una marcha anti-musulmana en Nueva York: investigan el caso como “terrorismo”

NUEVA YORK (AFP).- La policía de Nueva York detuvo el sábado a dos hombres que arrojaron lo que parecían ser dos artefactos incendiarios caseros cerca de un grupo de manifestantes de extrema derecha que protestaban frente a la residencia del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

La comisionada de la policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que los artefactos contenían tuercas, pernos y tornillos, así como una mecha. Pese a que los artefactos no explotaron y sólo arrojaron humo negro, se comprobó que contenían metralla y estaban diseñados para matar o mutilar.

Este lunes, las autoridades confirmaron que investigan el caso como presunto terrorismo y si los hombres se inspiraron en el grupo Estado Islámico.

Noticia en desarrollo