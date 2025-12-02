Resultados de las elecciones en Honduras: cuándo se anuncia el ganador entre los dos candidatos que EE.UU. sigue de cerca

La incertidumbre sobre el futuro político de Honduras persiste desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió el conteo preliminar de las elecciones al declarar un “empate técnico” entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla. Con una diferencia mínima entre ambos candidatos y un escrutinio detenido al 57%, la confirmación de los resultados definitivos aún no tiene un día preciso, pero sí una fecha límite.

Qué se sabe sobre el recuento de votos en las elecciones de Honduras

El CNE informó que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se cerró cuando la revisión alcanzó poco más de la mitad de las boletas. En ese punto, los números expusieron una carrera extremadamente cerrada: 39,91 % para Nasry Asfura y 39,89 % para Salvador Nasralla, una diferencia de apenas por 515 votos.

Al momento del cierre del conteo preliminar (TREP), Nasry Asfura registraba el 39,91% de los votos, mientras que Salvador Nasralla obtenía el 39,89% Moises Castillo - AP

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, publicó en X que, ante esta situación, correspondía esperar la contabilización de las actas por contingencia y el posterior escrutinio especial. “Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar”, enfatizó.

En esa misma línea, Hall insistió en que la paz con la que transcurrió el proceso debía mantenerse hasta la declaratoria final. Asimismo, recordó que el organismo tiene hasta 30 días, según la ley, para dar a conocer los resultados oficiales.

Esa posibilidad abrió la puerta a un escenario de varios días, e incluso semanas, sin un ganador definitivo. Por el momento, las calles del país permanecen sin grandes protestas ni tensiones visibles, según informó CNN.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordó que el organismo tiene hasta 30 días, según la ley, para dar a conocer los resultados oficiales [e]DAVID DE LA PAZ� - XinHua�

Las reacciones de Nasry Asfura y Salvador Nasralla

Ambos candidatos se expresaron de inmediato al cierre del conteo preliminar. Nasralla afirmó que, según sus estimaciones internas, su candidatura resultaba favorecida especialmente por los votos pendientes en Cortés, el departamento más poblado del país centroamericano.

En un posteo en su cuenta de X, aclaró que no se declara vencedor, aunque compartió una proyeción favorable de “los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas”.

Por su parte, Asfura también pidió tranquilidad y aseguró que la información que manejaba su equipo favorecían al Partido Nacional. “No vengo a hacer ninguna proclamación, solo vengo a decir que tengamos paciencia”, señaló ante periodistas, según CNN. Además, remarcó que varios departamentos ya mostraban ventajas “bastante a favor” de su organización política.

La influencia de Estados Unidos en las elecciones de Honduras y el papel de Trump

La elección hondureña también se vio atravesada por la política exterior estadounidense. A pocos días de los comicios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Asfura, acompañado de una promesa de asistencia para el país centroamericano. Ese respaldo provocó un fuerte debate interno, según CNN.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su apoyo a Nasry Asfura a pocos días de los comicios PETE MAROVICH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El investigador social Leonardo Pineda, quien actuó como observador en San Pedro Sula, dijo a CNN que el mensaje del presidente de Estados Unidos motivó a más ciudadanos a votar. Según él, ese apoyo incluso podría haber alterado tendencias previas del electorado.

Sin embargo, la situación se volvió más compleja cuando Trump anunció un eventual indulto para el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, un gesto que polarizó al Partido Nacional. La propuesta, explicó Pineda, tuvo un “efecto agridulce”: por un lado, fortaleció a Asfura; por otro, reavivó el sentimiento de rechazo hacia el exmandatario, resumido en el lema “fuera JOH”.

Mientras tanto, la Embajada de EE.UU. llamó este lunes a “mantener la paciencia” y felicitó al pueblo hondureño por su participación. Asimismo, subrayó que los resultados eran preliminares y que debía respetarse el proceso hasta su culminación.