Qué se vota en las elecciones de Nueva York

Este martes 4 de noviembre de 2025, los ciudadanos de Nueva York elegirán a su próximo alcalde y a otros funcionarios municipales. Además, votarán sobre propuestas que podrían redefinir el rumbo político y económico de la ciudad. Tras meses de intensos debates, encuestas cambiantes y campañas con promesas opuestas, las boletas están listas con nombres que representan visiones muy distintas sobre el futuro de la Gran Manzana.

Quienes son los candidatos a alcalde en Nueva York

Seis candidatos siguen oficialmente en carrera para suceder al actual alcalde Eric Adams, quien luego de bajar su candidatura en octubre pasado, apoyó públicamente al exgobernador Andrew Cuomo.

Sin embargo, Adams aún figura en las papeletas, ya que la Junta Electoral de la ciudad confirmó que no cumplió con el plazo del 30 de mayo para ser retirado.

Sliwa, Mamdani y Cuomo son los principales candidatos a la alcaldía Canva

Los aspirantes que se disputan el control de la alcaldía son:

Zohran Mamdani (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Curtis Sliwa (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Irene Estrada (Partido Conservador)

(Partido Conservador) Eric Adams (Seguro y asequible) [bajó su candidatura]

(Seguro y asequible) [bajó su candidatura] Jim Walden (Integridad)

(Integridad) Andrew M. Cuomo (Lucha y entrega)

(Lucha y entrega) Joseph Hernández (Calidad de vida)

Además del cargo de alcalde, los neoyorquinos elegirán Defensor Público, Contralor, presidentes de condado, concejales y jueces locales.

En la contienda por Defensor Público, el actual titular demócrata Jumaane Williams busca la reelección frente al independiente Marty Dolan y el republicano Gonzalo Durán, mientras que la carrera para Contralor, competirán Mark Levine por el Partido Demócrata, Ismael Malavé Pérez como independiente y Peter Kefalas en representación republicana.

Las elecciones en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las propuestas en la boleta electoral

La boleta también incluye seis propuestas que abordan principalmente la relación entre el Concejo Municipal y las decisiones sobre el uso del suelo urbano. Estos temas podrían tener un impacto significativo en el desarrollo inmobiliario y en la planificación de los barrios en los próximos años.

¿Qué anticipan las encuestas sobre las elecciones en Nueva York?

Las diez últimas encuestas publicadas por The New York Times muestran una ventaja sostenida de Mamdani, del partido demócrata, aunque con márgenes variables. Entre el 14 y el 28 de octubre, estudios de Beacon Research, Marist University, Quinnipiac, Emerson College, Suffolk University y otros institutos le otorgaron entre diez y 26 puntos de ventaja sobre Cuomo.

Según las encuestas, Mamdani obtendrá la mayor cantidad de votos MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Según el sondeo de Fox News (24 al 28 de octubre), Mamdani lideró con 47%, seguido de Cuomo con 31% y Sliwa con 15%. En el caso de Marist University registró un panorama similar, con 48% para el demócrata y 32% para el exgobernador, mientras que desde Emerson College, en colaboración con PIX 11 y The Hill, publicó el margen más amplio: Mamdani +26. El promedio general de los diez estudios coloca a Mamdani en torno al 45%, Cuomo en 30% y Sliwa en 17%, con el resto de los candidatos por debajo del 3%.

Con más de 400.000 votos anticipados ya emitidos, según datos oficiales citados por CBS, la elección se perfila como una de las más participativas de los últimos años. El martes 4 de noviembre, los neoyorquinos decidirán si apuestan por la continuidad, el cambio progresista o el retorno a un enfoque de orden y autoridad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.