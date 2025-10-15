Qué significa que El Salvador haya perdido vs. Guatemala en las eliminatorias de Concacaf y cómo queda la clasificación

Después de estar en el fondo de la tabla del Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Los chapines cobraron venganza ante los guanacos, después de perder su primer partido, ahora les propinaron una dura derrota de 1-0 en su propia casa.

El Salvador pierde y Guatemala revive sus sueños mundialistas

Que El Salvador haya caído ante Guatemala en el cuarto juego de la última ronda de eliminatorias mundialistas de Concacaf, significa que La Selecta queda con casi ninguna posibilidad de llegar a la Copa Mundial 2026, al estar en el fondo de la clasificación del bombo A, con apenas tres puntos.

Guatemala mantiene vivas sus esperanzas del Mundial 2026 (X @fedefut_oficial)

Por su parte, la Bicolor resurgió del último lugar y sus esperanzas de llegar al máximo torneo del balompié mundial varonil de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) siguen vivas, en especial después de que Surinam y Panamá empataron, lo que coloca a los guatemaltecos apenas un punto por debajo de ellos.

A estas alturas de la Ronda Final de las clasificatorias mundialistas de la región, únicamente quedan dos partidos más por disputarse en noviembre, cuando se conocerá a los tres combinados que pasarán de manera directa al Mundial del siguiente año, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si El Salvador pretende tener posibilidades de llegar a la fiesta mundialista, deberá ganar sus próximos dos encuentros, ya que un empate no le servirá para su objetivo. Incluso, aun si gana un encuentro y empata otro, podría quedar fuera de la zona de repechaje, que actualmente acaparan Curazao y Costa Rica.

Guatemala cobra venganza de El Salvador

Un solo gol selló el triunfo de Guatemala ante El Salvador en esta revancha de la última ronda de eliminatorias mundialistas de Concacaf, después de que La Selecta venciera con el mismo marcador a la Bicolor el pasado 4 de septiembre, en el arranque de esta fase.

Guatemala gana la revancha contra El Salvador (X @fedefut_oficial)

Fue Oscar Santis el encargado de marcar el tanto del triunfo al minuto 46 en casa, en el Estadio Cuscatlán. De acuerdo con ESPN, los primeros minutos del encuentro fueron intensos, con la estrategia de La Selecta que apostó por un juego brusco y físico, mientras que los dirigidos por Luis Fernando Tena priorizaron un juego técnico, con protagonismo de figuras como Santis, Jesús López y Rudy Muñoz.

El primer aviso del juego lo hizo El Salvador al minuto 10, por conducto de Nathan Ordaz, quien mandó un potente disparo cruzado que el guardameta bicolor logró desviar a tiro de esquina. La respuesta de Guatemala no se hizo esperar, y cinco minutos después, José “El Caballo” Morales hizo lo propio con un disparo que pasó rozando el poste.

El duelo continuó con intercambio de llegadas, pero fue al primer minuto del segundo tiempo cuando Guatemala logró el gol del triunfo, con un pase filtrado de Jesús López a Oscar Santis, quien disparó desde fuera del área para vencer al arquero salvadoreño.

Cómo queda la tabla de posiciones de la Concacaf

Después de la victoria de Guatemala ante El Salvador, la tabla de posiciones de todos los grupos de Concacaf queda de la siguiente manera:

Grupo A

Surinam – 6 puntos

Panamá – 6 puntos

Guatemala – 5 puntos

El Salvador – 3 puntos

Grupo B

Jamaica – 9 puntos

Curazao – 8 puntos

Trinidad y Tobago – 5 puntos

Bermudas – 0 puntos

Grupo C

Honduras – 8 puntos

Costa Rica – 6 puntos

Haití – 5 puntos

Nicaragua – 1 punto

Ranking general (tres mejores segundos lugares):

Curazao – 8 puntos

Costa Rica – 6 puntos

Panamá – 6 puntos

Cuáles son los partidos que faltan de El Salvador y Guatemala

Después de disputar el cuarto partido de la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas, solo le restan dos juegos a cada selección, que se disputarán hasta noviembre de 2025. Los encuentros programados son los siguientes:

Guatemala tiene posibilidades de ir al Mundial 2026 (X @fedefut_oficial)

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Panamá – Estadio Manuel Felipe Carrera – 22.00 hs (tiempo del Este de EE. UU.)

– 22.00 hs (tiempo del Este de EE. UU.) Surinam vs. El Salvador – Estadio Franklin Essed – 18.00 hs (tiempo del Este de EE. UU.)

Martes, 18 de noviembre de 2025