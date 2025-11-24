Es oficial: Medicare confirmó el segundo aumento más grande de su historia para 2026

El gobierno de Estados Unidos anunció el segundo mayor aumento en dólares en las primas de Medicare Parte B desde la creación del programa, con un incremento de casi 10% que llevará el valor estándar mensual a US$202,90 en 2026. Millones de adultos mayores y personas con discapacidad verán reflejado el cambio directamente en sus cheques de Seguridad Social o jubilación ferroviaria a partir de enero próximo.

El aumento en la Parte B de Medicaid: de US$185 a US$202,90

Los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hicieron oficial el 14 de noviembre de 2025 el nuevo esquema de costos para el próximo año. La prima mensual estándar de la Parte B, que cubre consultas médicas, servicios ambulatorios, equipos duraderos y otros tratamientos no hospitalarios, pasará de US$185 en 2025 a US$202,90 en 2026.

La prima mensual estándar de Medicare Parte B subirá US$17,90 en 2026 Freepik

Esto representa un aumento de US$17,90 mensuales o, lo que es lo mismo, US$214,80 adicionales al año por beneficiario. Es el segundo mayor incremento, por debajo de los US$21,60 que se registraron en 2022, cuando pasó de US$148,50 a US$170,10.

El deductible anual de la Parte B también sube: de US$257 en 2025 llegará a US$283 en 2026, es decir, US$26 más que deberán desembolsar los afiliados antes de que comience la cobertura al 80%.

Según explicó el propio CMS, el incremento responde principalmente a dos factores:

El alza proyectada en los precios de los servicios médicos.

El crecimiento en la utilización de atención, en línea con la tendencia histórica de los últimos años.

Sin embargo, la agencia destacó que el aumento pudo haber sido aún mayor. De no mediar una intervención específica sobre el gasto en sustitutos de piel (un rubro que había disparado los costos), la prima mensual habría subido US$11 adicionales.

Gracias a cambios introducidos en la regla final del Physician Fee Schedule 2026, se espera una reducción del 90% en ese costo sin afectar la calidad de la atención.

Parte A de Medicare: hospitalizaciones más caras, pero la mayoría no paga prima

Medicare Part A, que cubre internaciones hospitalarias, estadías en centros de enfermería especializada, cuidados paliativos y rehabilitación, registrará un alza relevante en su deducible.

Para 2026, los beneficiarios pagarán US$1736 por un período de beneficios, un aumento de US$60 en comparación con los US$1676 fijados para 2025. Ese monto cubre los costos de los primeros 60 días de hospitalización.

A partir del día 61 y hasta el día 90, los afiliados enfrentarán un coseguro diario de US$434, mientras que los días de reserva vitalicia se fijaron en US$868 diarios.

CMS también confirmó que el coseguro para estadías en centros de enfermería especializada entre los días 21 y 100 se elevó a US$217, desde los US$209,50 del año previo.

El deducible de Medicare Parte A (hospitalizaciones) registrará un alza de US$60 123RF

A pesar de que cerca del 99% de los afiliados no paga prima por la Parte A debido a sus años de aportes, quienes no alcanzaron los 40 trimestres de empleo cubierto enfrentarán incrementos notables.

Aquellos con al menos 30 trimestres de aportes, o casados con alguien que los tuviera, abonarán una prima reducida de US$311 al mes, es decir, US$26 más que en 2025.

Por el contrario, quienes no tienen cobertura suficiente, incluidos determinados adultos mayores y personas con discapacidad, pagarán la prima completa, que quedó en US$565 mensuales, un aumento de US$47 interanual.

Parte D de Medicare: recargo extra para medicamentos

Los afiliados a planes de medicamentos recetados (Parte D) con ingresos altos también enfrentarán ajustes adicionales que se suman a la prima del plan elegido. Desde 2011, este componente exige un monto adicional mensual para los afiliados de mayores recursos.

Los afiliados a planes de medicamentos recetados (Parte D) con ingresos altos enfrentarán recargos adicionales en 2026 Shutterstock - Shutterstock

CMS confirmó que para 2026 los incrementos variarán entre US$14,50 y US$91, que se sumarán a las primas regulares de los planes, cuyos costos varían según la compañía. La agencia recordó que estos ajustes se descontarán directamente de los pagos de beneficios del Seguro Social o se abonarán mediante pagos directos a Medicare.