Qué son los momentos “TACO” de Trump, el apodo que enfurece al presidente en medio de la guerra con Irán

El martes 7 de abril, el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, tras horas de negociaciones diplomáticas por la reapertura del estrecho de Ormuz. Esto reflotó la “teoría TACO” (Trump Always Chickens Out) que se traduce al español como “Trump siempre se echa atrás”.

Qué se sabe del concepto detrás de la “teoría TACO”

La teoría TACO fue acuñada por Robert Armstrong, columnista del diario Financial Times a mediados del año pasado. Esta describe un patrón recurrente en el comportamiento político y económico de Trump.

Armstrong acuñó el término basándose en su observación de que el presidente tiene una "baja tolerancia al dolor político o económico" SAUL LOEB - AFP

De acuerdo con su análisis, cuando las amenazas extremas del republicano (como aranceles masivos o acciones militares) generan una reacción negativa en los mercados financieros o su comunidad de seguidres, suele dar marcha atrás.

“Esta es la teoría del TACO: Trump siempre se acobarda”, señaló el columnista.

Un ejemplo que presenta el periodista sucedió en abril de 2025, cuando anunció aranceles para casi todos los socios comerciales de EE.UU. Tras una caída en las bolsas y temores de recesión, anunció exenciones y pausas en muchos de esos impuestos.

Evolución de la teoría TACO

Con el tiempo, la teoría ha evolucionado a dos interpretaciones, según VOX: “hard TACO” o “soft TACO”. El primero hace alusión a la creencia de que Trump siempre se acobarda y que sus amenazas no deben tomarse en serio porque retrocederá ante la presión.

El segundo caso sugiere que, si bien Trump puede retractarse de la amenaza más extrema o intentar poner fin a una crisis que él mismo provocó, su tolerancia al daño puede ser bastante alta antes de decidir dar marcha atrás.

la teoría del "soft TACO" sugiere que, si bien Trump puede retractarse de la amenaza más extrema, su tolerancia al daño puede ser bastante alta antes de decidir dar marcha atrás

Contrario a la visión de Robert Armstrong sobre una “baja tolerancia” al malestar económico, esta teoría postula que el magnate está dispuesto a permitir niveles considerables de problemáticas antes de tomar una decisión.

Ejemplos del “soft TACO” durante el segundo mandato de Donald Trump

Uno de los ejemplos más destacados del “soft TACO” ocurrió durante las primeras semanas de su segundo mandato, cuando el presidente le permitió a Elon Musk operar con total libertad en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

La plantilla federal se redujo un 10 % durante el primer año de Trump tra la ola de despidos presentada por Elon Musk BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Bajo esta premisa, Musk inició una ola de despidos masivos y recortes de contratos contratos. Esto derivó a que a principios de marzo, Trump le pusiese fin a esa dinámica al remarcar que los recortes futuros deberían hacerse con la aprobación de los secretarios del gabinete.

Tras este cambio de postura presidencial, Musk abandonó el cargo. No obstante, las consecuencias se perciben hasta la actualidad, según consignó VOX, la plantilla federal se redujo un 10% durante el primer año de Trump, con casi 350 mi personas despedidas, que renunciaron o se jubilaron.