Aumenta el salario mínimo: la advertencia de una economista sobre la medida firmada en Virginia

Virginia avanzó con una reforma laboral que establece un incremento escalonado del salario mínimo hasta alcanzar los 15 dólares por hora en 2028. La medida la aprobó la gobernadora Abigail Spanberger para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, una economista advirtió sobre posibles consecuencias.

La ley aprobada en Virginia sobre el salario mínimo

El incremento fue oficial tras la firma de la gobernadora en los proyectos de ley HB1 y SB1 a comienzos de abril.

“Estamos inyectando más dinero en los bolsillos de los trabajadores de Virginia”, dijo Spanberger en un comunicado.

“Si trabajas a tiempo completo en Virginia, deberías poder permitirte vivir aquí. Deberías poder pagar el alquiler o la hipoteca, adquirir tus medicamentos y ahorrar para el futuro de tus hijos”, señaló.

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El cronograma de aumentos se estableció así:

1° de enero de 2026 : el salario se ajustó a US$12,77 por hora.

: el salario se ajustó a por hora. 1° de enero de 2027 : aumentará a US$13,75 por hora.

: aumentará a por hora. 1° de enero de 2028 : alcanzará los US$15 por hora.

: alcanzará los por hora. A partir del 1° de enero de 2029: el salario mínimo se ajustará anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor (CPI-U) para reflejar la inflación.

Además, la nueva legislación incluye a los trabajadores agrícolas, quienes ahora tendrán derecho a recibir el pago mínimo estatal.

“La ventaja competitiva de Virginia reside en nuestro talento. Preparar a la próxima generación para el éxito deja claro a las empresas de todo el país que prosperarán en nuestra Mancomunidad”, aseguró la gobernadora.

“Invertir en nuestra fuerza laboral beneficia a las familias, a las comunidades locales y, sobre todo, a las empresas que tienen su sede en Virginia”, agregó.

Las medidas en Virginia buscan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar el desarrollo laboral; sin embargo, diversos análisis económicos advierten sobre posibles repercusiones negativas Instagram/abigailspanberger

La advertencia de una economista sobre el impacto en el empleo en Virginia

Distintos análisis plantean posibles consecuencias vinculadas al mercado laboral. La economista Rebekah Paxton, directora de investigación del Employment Policies Institute, indicó en una entrevista con Fox News que el incremento podría no resolver problemas de costo de vida y generar efectos no previstos.

“Las empresas se verán obligadas a encontrar margen en sus costos operativos para que esas cifras cuadren”, señaló la especialista.

Según sus estimaciones, la medida podría derivar en la eliminación de puestos de trabajo.

Un informe de la Employment Policies Institute publicado en 2022 proyectó una reducción de más de 12.000 empleos.

“Tienen que decidir, porque el costo de la mano de obra ha aumentado en tan solo unos años”, aseguró Paxton.

“¿Debo reducir el número de puestos? ¿Necesito disminuir las horas de trabajo de mis empleados? ¿Debo subir los precios para compensar la diferencia en los costos laborales? Porque el hecho de que el salario mínimo esté subiendo no significa que sus ventas aumenten automáticamente”, explicó.

Sectores como el comercio minorista y los restaurantes podrían enfrentar dificultades para absorber los costos operativos Canva

Las proyecciones del Employment Policies Institute sobre el aumento del salario mínimo en Virginia

El Employment Policies Institute proyectó en sus análisis que exactamente 12.127 puestos de trabajo quedarían eliminados bajo un escenario de salario mínimo de US$15.

Sin embargo, el instituto advirtió que el impacto podría ser mucho mayor según cómo se aplique la medida:

Eliminación del crédito por propinas : si además del aumento general se elimina el crédito por propinas (obligando a pagar US$15 directos a trabajadores que reciben propinas), el instituto estimó que Virginia perdería un total de 28.442 empleos en la industria de restaurantes , lo que representa el 15,2% de la fuerza laboral del sector .

: si además del aumento general se elimina el crédito por propinas (obligando a pagar US$15 directos a trabajadores que reciben propinas), el instituto estimó que Virginia perdería un total de , lo que representa el . El instituto proyectó que las familias de los trabajadores que reciben propinas en Virginia verían una reducción promedio de US$4899 en sus ingresos anuales .

. Se estima una pérdida de US$129 millones en ganancias anuales totales para los empleados de restaurantes de servicio completo en todo el estado.

Según Paxton, al aumentar el costo de la mano de obra sin un incremento automático en las ventas, los negocios se ven obligados a tomar “decisiones difíciles”.

“También estamos analizando cómo los estados republicanos manejan los aumentos del sueldo mínimo en comparación con los estados demócratas. Y descubrimos que, en general, no hay diferencia”, dijo a Fox News.