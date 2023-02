Querían recorrer el mundo y reservaron un avión con un motivo increíble

escuchar

Alquilar un avión privado podría parecer un plan imposible para una persona con un poder adquisitivomedio o inestable. Si los pasajes ya llegan a precios altos, este lujo sin dudas incluye una factura exorbitante. Sin embargo, para los estadounidenses Melanie y Albert Demi no hubo imposibles. Ambos se esforzaron y lograron alquilar la aeronave para cumplir un sueño largamente acariciado.

¿Qué quería esta pareja de texanos? Viajar a Europa junto con sus tres perros, algo que, obviamente, no habían logrado dadas las restricciones de las aerolíneas. Para encontrar la solución, idearon un plan perfecto: contactar a otras diez personas que tuvieran los mismos intereses y quisieran unirse a su aventura. Después de buscar mucho tiempo, esos viajeros dispuestos aparecieron y entre todos costearon el alquiler del jet privado.

Los viajeros querían conocer la torre Eiffel con sus mascotas Unsplash

En 2020 comenzaron los planes de la travesía. Como primer paso, la pareja comenzó a ahorrar y hasta vendió su vehículo para reunir el dinero más rápido. “Llevar a los perros desde EE.UU. a Europa requirió de mucha planificación, pero no podíamos dejarlos en casa, queremos ver el mundo con ellos. Ahorramos alrededor de US$45.000 en dos años y vendimos todo”, afirmó Melanie en declaraciones citadas por The New York Post.

Las dificultades

Lo que la pareja no esperaba era que viajar con animales en un avión y en barco tuviera tantas restricciones. Los Demi recurrieron a muchos métodos para poder subir a sus mascotas a bordo, pero ninguno funcionó. Conforme esas normas, su perro de raza gran danés era demasiado pesado para llevarlo en una aeronave comercial, así que optaron por buscar un crucero. Eso tampoco fue posible porque la única línea de barcos que admitía animales no aceptaba esa raza.

Viajar con animales no siempre es sencillo, sobre todo por las restricciones del transporte Unsplash

También intentaron reservar un vuelo privado a Portugal o Inglaterra. Sin embargo, la disponibilidad de las fechas era limitada. A punto de renunciar a su sueño, decidieron buscar aliados en las redes sociales.

La solución

Según relató Melanie, conocieron a diez personas que también pretendían viajar a Europa junto con sus mascotas. Pero incluso así no fue nada sencillo reservar el viaje: “Tomó tres meses de planificación y costó US$11.000 por persona y más de US$100.000 por todo el vuelo”.

Al final, absolutamente todo valió la pena. “Sabía cuánto trabajo se necesitaría para encontrar personas que quisieran hacer lo mismo... Estoy muy ocupada; tengo dos trabajos de tiempo completo. Para reservar el vuelo, teníamos que pedirle a la gente que enviara el dinero y eso es mucho cuando solo has hablado por Facebook”, mencionó.

El increíble viaje

El grupo de viajeros se trasladó hasta Francia, donde cada uno pudo “sentarse al pie de la Torre Eiffel” para ver cómo sus perros disfrutaban del paisaje. “Fue increíble”, aseguró la viajera. “Creo que es asombroso que la gente vea el mundo junto con sus perros. Llevar a mi ‘zoológico ambulante’ a una gira mundial ha sido divertido. Estamos haciendo que funcione con un gran danés, no tiene que ser solo perros pequeños”, cerró.

LA NACION