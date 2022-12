Quién es Ciro Gómez Leyva, el periodista mexicano que sufrió un intento de asesinato: “Alguien me quiso matar”

escuchar

Ciro Gómez Leyva es un popular periodista mexicano, conductor del noticiero Por la Mañana, en Radio Fórmula, así como de Imagen Noticias. El jueves por la noche denunció ser víctima de un ataque armado en su contra en Ciudad de México, del que salió ileso gracias al blindaje de su camioneta: “A las 11.10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en motocicleta me dispararon. Al parecer, con la intención clara de matarme (....)”, comunicó en Twitter. En una ola de reacciones, las autoridades respondieron, incluido el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, quien abordó el caso en su habitual conferencia matutina.

Según el testimonio del comunicador, fue interceptado por civiles armados que abrieron fuego en al menos cuatro ocasiones. El también conductor del noticiero nocturno de Imagen Televisión aseguró que se encontraba bien físicamente y que su caso lo había trasladado a las autoridades. Es así que Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México, informó que las investigaciones estaban abiertas. A ella se sumó el jefe de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch: “Vamos a detener a los responsables y tenga seguridad que cuenta con el respaldo del Gobierno de México”, escribió en Twitter.

Ciro Gómez Leyva habla del ataque perpetrado en su contra @CiroGomezL

El mensaje de AMLO a Ciro Gómez Leyva tras el atentado

De acuerdo con información de Artículo 19, al menos 12 periodistas han sido asesinados en México en este año. Pero el terrible hecho del jueves coincide con que el miércoles el presidente se lanzó en contra de Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva. “Si los escucha uno mucho, hasta le puede salir un tumor en el cerebro”, mencionó en declaraciones consignadas por El Universal. En ese contexto, el mandatario defendió proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y los avances de la vacuna mexicana Patria.

Tras el ataque al periodista, López Obrador se manifestó este viernes: “Quiero expresarle mi solidaridad a Ciro Gómez Leyva. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves. Lo celebramos porque es un periodista, un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política (...) Lo principal es que nadie debe ser molestado, a nadie se le debe agredir y, mucho menos, quitarle la vida”, aseguró el presidente de México desde Palacio Nacional. “Se va a llevar a cabo la investigación, como lo hacemos siempre”, sentenció.

El primer mandatario precisó que las autoridades tenían la identificación de una moto involucrada. Para finalizar su mensaje, también enfatizó que, a pesar de sus diferencias políticas que “son del dominio público”, velará por la seguridad del conductor: “Lo hago por convicción. Tenemos diferencias que son notorias, de dominio público, y las seguiremos teniendo, pero es reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona (...)”, remató el presidente.

“Alguien me quiso matar anoche”

Ciro Gómez Leyva habla del ataque en su contra

Por su parte, esta mañana el comunicador abrió su programa de radio con una narración de los hechos del jueves. El periodista agradeció las muestras de apoyo entre sus colegas y la población en general. A continuación, procedió a abordar los hechos: “A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, el Ministerio Público, los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trescientos metros de mi casa, en la colonia Florida”. Gómez Leyva precisó que después de su programa con Grupo Imagen fue hacia su casa, como cada noche: “En la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta”, añadió.

Además, los peritos habrían concluido que los disparos también pudieron provenir de otro vehículo. “Yo no tengo escolta. Manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó, hace seis años, Imagen Televisión. Es propiedad de ellos (...) No tenía amenaza, no tengo pleitos personales con nadie. No tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche”.

Tras el atentado, colaboradores del gremio, legisladores y allegados a la figura pública pidieron justicia para detener a los responsables.

¿Quién es Ciro Gómez Leyva?

Ciro Gómez Leyva estudió periodismo en la Universidad Iberoamericana y se tituló con mención honorífica a través de la tesis reportaje: “Guatemala, la danza de los libertadores”. Asimismo, ha destacado entre las ediciones de los 300 líderes mexicanos más importantes.

Entre su trayectoria, sobresale su paso por el medio mexicano El Financiero, donde cubrió el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por el que fue finalista al premio de periodismo Ortega y Gasset. También ha sido ganador de los premios Rodolfo Walsh, Pedro Sarquis Merrewe, así como el nacional de locución. Fue director editorial de Grupo Milenio y conductor de Milenio Televisión.

En 1992, publicó con Miguel Bonasso el libro Cuatro minutos para las doce, sobre la guerra civil en El Salvador. Su otra publicación fue en 1995, con: Ya vamos llegando a México... Colosio: recuerdo de la muerte. Con éste, ganó el premio Rodolfo Walsh en 1996.

De acuerdo con Speakers México, se dedica al periodismo político, especializándose en los géneros interpretativos: reportajes, crónicas y entrevistas, lo que le ha permitido entrevistar a los personajes centrales de la historia mexicana reciente.

LA NACION