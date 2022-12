Cayó de un crucero de 260 metros, murió y los huéspedes presenciaron una trágica escena: “Muchos lloraron”

escuchar

Como si se tratara de una película trágica, donde un personaje pierde la vida al caer por la borda de una embarcación, así sucedió recientemente con una mujer que viajaba en un crucero por la costa sur australiana. Este miércoles, la autoridad marítima de Australia (AMSA, por sus siglas en inglés), informó que encontró el cadáver de la persona. “Muchos lloraron”, expresó uno de los huéspedes del medio de transporte, según consignó un medio local.

Aunque no se reveló el nombre de la mujer de 23 años, sí trascendió que su cuerpo se halló en aguas cercanas al Cabo Jaffa. El personal del crucero en el cual viajaba, P&O Pacific Explorer, que pertenece a Carnival Cruises, supo de su desaparición a última hora del martes y pasada la medianoche alertaron a las autoridades.

El barco se detuvo a 70 kilómetros del Cabo Jaffa y permaneció allí mientras se realizaba la búsqueda. El cadáver se encontró el miércoles alrededor de las 7 a.m., a 45 kilómetros de la costa, de acuerdo con el Daily Mail y ABC. “AMSA desplegó una aeronave Challenger, con base en Melbourne, y dos helicópteros de rescate para realizar la búsqueda, junto con el personal del crucero”, dijo un portavoz de la compañía naviera.

El Pacific Explorer de P&O tiene capacidad para casi 2000 personas ABC Australia

Una vez que uno de los helicópteros ubicó y rescató el cuerpo, fue trasladado al hospital Mount Gambier para su identificación. Más tarde, Carnival Cruises confirmó la muerte de la joven y la ANSA expresó sus condolencias a los familiares.

El Pacific Explorer había partido de Melbourne el martes para un viaje de cuatro días hasta la Isla Canguro. No obstante, este miércoles cerca de las 10 a.m. se le informó a los pasajeros que no atracarían en su lugar de destino, sino que regresarían lentamente hacia Melbourne con una llegada estimada el viernes por la mañana.

Un helicóptero localizó y rescató del agua el cuerpo de la mujer ABC Australia

Luego de la desaparición y el trágico hallazgo, el crucero anunció que prestaría todo el apoyo y asistencia posible a la persona que viajaba con la mujer. Hasta el momento, se desconocen las causas de la caída de la viajera al agua.

Tanto los pasajeros a bordo como la tripulación permanecen consternados. Sin embargo, uno de los viajeros le dijo al Daily Mail que, al parecer, las actividades del barco continuaban según lo programado. Luego, agregó que la mayor parte de las conversaciones a su alrededor eran sobre la mujer que había caído al agua.

Cayó de un crucero, murió y se vivió una trágica escena

En ese sentido, los restaurantes operan con normalidad, aunque la mayoría de las cubiertas están clausuradas debido a los fuertes vientos en la zona. La noche del martes, muchos pasajeros permanecieron en sus habitaciones en lugar de asistir a los shows que usualmente se ofrecen por la noche en este tipo de cruceros, así como en los resorts.

El Pacific Explorer, de Carnival Cruises, es una embarcación de importantes proporciones. Tiene una longitud de 260 metros, 11 cubiertas con una amplia variedad de opciones para los huéspedes y capacidad para casi 2000 personas. Su última remodelación fue en 2017 y un año después zarpó para continuar prestando servicios.

LA NACION