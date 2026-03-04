Quién es el exbasquetbolista aliado de Maduro en Venezuela que fue detenido este domingo

Alexander “Mimou” Vargas, un exjugador de baloncesto de 56 años, convertido en figura política leal a Nicolás Maduro, que ocupó cargos clave en su administración, fue arrestado en Venezuela el pasado domingo 28 de febrero por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según consignó AFP.

Presunta detención de Alexander «Mimou» Vargas: Crece expectativa sobre las posibles causas (+Video)

Para más detalles dale clic aquí 👇https://t.co/zpsGGLAnxL — Nicmer Evans (@NicmerEvans) March 1, 2026

La trayectoria deportiva de “Mimou” Vargas

Vargas fue alero en Cocodrilos de Caracas, entre 1988 y 2005, donde disputó 749 partidos y marcó un récord histórico del club. Representó a Venezuela en el Campeonato FIBA Américas de 1999 y jugó junto a figuras de renombre en el país, como Víctor David Díaz y Rubén Rada.

Actualmente, se presenta en redes como presidente de Frontinos del Táchira, un equipo de la Superliga Profesional de Baloncesto, ubicado cerca de la frontera con Colombia.

La carrera política de Alexander Vargas, un aliado de Nicolás Maduro

“Mimou” asumió como diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), fue viceministro de Deporte y del Despacho de la Presidencia, Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida, y presidente de la Fundación Movimiento por la Paz hasta el 20 de febrero de este año.

Habitualmente participaba en los actos políticos de Nicolás Maduro, donde promovía “motopiruetas” como deporte oficial y visitaba comunidades vulnerables para entregar materiales deportivos.

Hoy #28Agos a un mes de la gran victoria popular estamos en las calles, junto a nuestra gente reafirmando el compromiso que tenemos con la Paz y el bienestar de nuestro pais.



Con Nicolás seguimos Venciendo 🇻🇪✊🏿 pic.twitter.com/L40lIiFQp0 — Alexander Mimou Vargas (@vargas_mimou) August 28, 2024

Cómo fue la detención de Alexander “Mimou” Vargas

Agentes de la Dgcim arrestaron al político y deportista el domingo 28 de febrero en un gimnasio vertical de Quinta Crespo, Caracas. Una foto y un video que circuló en las redes sociales lo muestra esposado y escoltado por un civil.

Pese a que no hubo declaraciones oficiales sobre el arresto, medios locales como Noticias al día y a la hora lo relacionan a investigaciones por corrupción, como irregularidades en la obra “Guaicaipuro” facturada por más de un millón de dólares.

La captura se da en medio de la reestructuración política de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que tuvo lugar el 3 de enero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA