Quién es el favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según la inteligencia artificial

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se llevará a cabo del jueves 5 al martes 17 de marzo de 2026. El torneo ya tiene definidos los grupos y las sedes donde se disputarán los partidos. Son varios los equipos que aparecen como favoritos, pero la inteligencia artificial volvió a señalar a los más destacados.

Quién es el favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol de 2023 coronó a Japón como campeón, tras vencer 3-2 a Estados Unidos. Para la próxima edición, la inteligencia artificial reveló cuáles son los equipos favoritos.

El último torneo coronó a Japón como campeón; y por eso el equipo es uno de los favoritos para el 2026 (X/@wbcbaseball)

Son varias las plataformas de inteligencia artificial que permiten consultar cuáles son los favoritos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Entre ellas:

ChatGPT

Colocó en primer lugar a Estados Unidos, con base en un análisis de las casas de apuestas y en la solidez de sus lanzadores y bateadores. Japón, campeón en 2023, figura como segundo por la calidad y competitividad de su plantel. República Dominicana quedó tercera gracias a su poder ofensivo y Puerto Rico aparece como posible sorpresa.

Google Gemini

Ubicó a Japón como favorito por su última actuación, seguido por Estados Unidos, un combinado con grandes estrellas de la MLB. República Dominicana figura como otra opción fuerte y Venezuela se quedó con el cuarto puesto por su desempeño en el torneo de 2023.

Venezuela y Dominicana podrían sorprender en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 (Archivo/WBC)

Microsoft Copilot

Destacó a Estados Unidos, subcampeón en 2023, como principal candidato, seguido de Japón, que ganó el torneo en 2006, 2009 y 2023. República Dominicana ocupa el tercer lugar y Puerto Rico aparece cuarto, con la ventaja de ser uno de los locales.

Según estas herramientas, Estados Unidos y Japón son los principales candidatos, mientras que República Dominicana y Puerto Rico aparecen como tercera y cuarta opción, respectivamente.

Cómo quedaron conformados los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El torneo contará con una fase de grupos en la que los 20 países estarán divididos en cuatro zonas de cinco selecciones cada una. Los dos mejores de cada sector avanzarán a los cuartos de final, que serán de eliminación directa hasta la definición, según Olympics.

Grupo A : Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Grupo B : Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.

: Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil. Grupo C : Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y Chinese Taipei.

: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y Chinese Taipei. Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Los grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (X/@WBCBaseball)

Cuáles son los estadios confirmados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el Clásico Mundial 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, donde se disputarán los 47 duelos.

Los estadios confirmados, según la MLB, son:

Estadio Hiram Bithorn (San Juan, Puerto Rico)

Tokyo Dome (Tokio, Japón)

LoanDepot Park (Miami, Florida)

Daikin Park (Houston, Texas)

El Grupo A jugará en el Estadio Hiram Bithorn (6 al 11 de marzo), el Grupo B en el Minute Maid Park (6 al 11 de marzo), el Grupo C en el Tokyo Dome (5 al 10 de marzo) y el Grupo D en el LoanDepot Park (6 al 11 de marzo). Los cuartos de final se disputarán en Houston y Miami; la semifinal y la final, en Miami.

Los boletos ya están a la venta para varios de los partidos del Clásico Mundial 2026 y pueden adquirirse a través de la MLB.

Los precios varían según el encuentro y la ubicación en el estadio, con un rango que va desde los US$260 hasta los US$1440.