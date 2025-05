Quién es el medio hermano de JD Vance que es pastor, tiene una cafetería y quiere ser alcalde

Cory Bowman llamó la atención de los medios con su decisión de postularse para la alcaldía de Cincinnati. Hasta hace pocos meses, su nombre era desconocido para el gran público y su vida transcurría lejos de los flashes. Pastor evangélico y dueño de una cafetería, el medio hermano del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, nunca había tenido aspiraciones políticas. Sin embargo, este año sintió el llamado de su nueva vocación: se presentó como candidato republicano y quedó entre los dos finalistas para las elecciones generales de noviembre.

Elecciones primarias en Cincinatti: qué porcentaje sacó Bowman

El martes 6 de mayo, los habitantes de Cincinatti votaron en las elecciones primarias no partidistas de la ciudad. Bowman, que se postuló por el Partido Republicano, obtuvo el 13% de los votos. Ese porcentaje le alcanzó para avanzar a la próxima etapa y disputar la alcaldía frente al actual mandatario demócrata, Aftab Pureval, quien sacó un 82,5% de los votos. El otro candidato, Brian Frank, también republicano, quedó eliminado con el 4,6% de los sufragios, señaló Newsweek.

“Estoy profundamente agradecido a cada votante de Cincinnati que me dio su voto para avanzar a las elecciones generales”, posteó el medio hermano de Vance en sus redes sociales, quien agregó que “el mejor regalo que un gobernador local le puede ofrecer a sus residentes es una posibilidad de elegir, que es exactamente lo que los votantes tendrán en noviembre”.

“Mi familia y yo estamos abrumados por el estímulo y el apoyo que recibimos en las últimas semanas y estamos entusiasmados por lo que lograremos en los meses por venir”, concluyó.

La participación en los comicios fue escasa. Según informó el alcalde Pureval, solo un 10% de los votantes habilitados acudieron a las urnas. Aun así, expresó su entusiasmo por los resultados. “Basándome en los primeros resultados, estoy increíblemente agradecido con los ciudadanos de Cincinnati por darnos una oportunidad”, dijo.

Una vocación nacida tras la asunción de JD Vance como vice

Bowman contó meses atrás que decidió lanzarse al ámbito público luego de asistir a la asunción de JD Vance como vicepresident e. “Pensé que sería una gran manera de influir en la ciudad también en otro ámbito, porque ese siempre ha sido el enfoque”, declaró al citado medio.

También negó haber tenido presiones del partido para presentarse como candidato en Cincinnati. “Nadie me presionó, nadie me dijo que este era el camino que debía seguir”, aseguró. Y remarcó que el vicepresidente no le pidió que se candidateara: “Es mi hermano, no un asesor político mío. No es alguien que me haya plantado en esta ciudad”.

Si bien JD Vance no participó activamente de la campaña, lo apoyó públicamente con un mensaje en redes sociales: “Es una buena persona con un gran corazón para servir a su comunidad... ¡Salgan y voten por él!”, posteó el día de los comicios.

Quién es Cory Bowmam, pastor evangélico y empresario local

Cory Bowman tiene 36 años. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio, y luego se formó en ministerio cristiano en la Universidad River, en Tampa, Florida. Fue en esa ciudad donde conoció a su esposa Jordan. Juntos tuvieron tres hijos y esperan el cuarto para junio de 2025.

En 2020, la familia se instaló en Cincinnati. Allí fundaron The River Church, una iglesia evangélica en el West End. Desde ese mismo barrio, ambos lideran su congregación y desarrollan actividades sociales junto a vecinos. “Nuestro templo está justo al lado de la escuela primaria. Ves madres solteras llevando a sus hijos todos los días y esos chicos necesitan una oportunidad de salir de la pobreza. Sus padres quieren lo mismo”, relató Bowman a Cincinnati.com.

Además de su rol religioso, Bowman maneja un pequeño emprendimiento. Es dueño de Kings Arms Coffee, una cafetería ubicada en el mismo barrio donde reside. Desde allí, intenta generar empleo y fomentar el consumo local.

Su historia familiar con JD Vance

Cory Bowman y JD Vance comparten el mismo padre, Donald Bowman, aunque crecieron en contextos distintos. Según el libro Hillbilly Elegy, la madre de JD cortó contacto con su padre cuando él era niño, lo que derivó en una distancia con sus medios hermanos.

El primer encuentro entre ambos se produjo cuando Vance tenía 13 años. Fue entonces cuando quiso conocer a su padre biológico y se relacionó con Cory, quien era menor. Con el tiempo, ese vínculo se fortaleció.

En una entrevista con Cincinnati.com, Bowman recordó una anécdota de juventud: Vance, ya adolescente, lo llevó a dar una vuelta en su Honda Civic púrpura. En el auto sonaba Ten Years Gone, de Led Zeppelin. “Aún hoy, esa es mi canción favorita”, dijo Cory, quien definió a su medio hermano como “un modelo a seguir”.