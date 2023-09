escuchar

Luego de varias especulaciones sobre qué artista cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, este domingo se confirmó que Usher será quien lidere el espectáculo en medio del encuentro deportivo. La National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) anunció que el intérprete de “Love in this Club” protagonizará el recital en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el próximo 11 de febrero de 2024.

Fue a través de un video publicado en redes sociales que la NFL dio a conocer a la estrella que ofrecerá su música en el legendario show de medio tiempo. Con la participación de Kim Kardashian, una de las celebridades e influencers más poderosas de la escena estadounidense, Usher recibió la noticia mientras trabajaba en su estudio de grabación. “No se trata de mí, se trata de ti. Vas a participar en el Super Bowl”, le dijo Kim al cantante. “Deja de jugar conmigo”, respondió Usher, conmovido.

El anuncio de la presentación de Usher en el Super Bowl LVIII

“Es el honor de mi vida finalmente tener una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para darle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí”, agregó el cantante en un comunicado. “Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veo muy pronto”, sostuvo.

Seth Dudowsky, director de música de la NFL, se sumó a la emoción y confirmó que buscarán un show único. “Esperamos trabajar con Usher, Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otro espectáculo de medio tiempo para los libros de historia”, expresó. Los playoffs iniciarán en enero de 2024.

Los últimos años en el medio tiempo del Super Bowl

Usher aparecerá entre el segundo y el tercer cuarto del juego, que es el tiempo dedicado para el espectáculo musical. En el show han participado muchas estrellas, como Jennifer Lopez y Shakira, Bruno Mars, Michael Jackson, Madonna, U2, Lady Gaga y Rihanna, quien aprovechó el gran momento para revelar su segundo embarazo con ASAP Rocky, entre otros.

Usher confirma su participación en el Super Bowl LVIII

¿Quién es Usher?

Usher Terrence “Terry” Raymond IV, simplemente conocido como Usher, logró el estrellato con el éxito de “Confessions”, que vendió más de 10 millones de copias en Estados Unidos y recibió ocho nominaciones en los premios Grammy de 2005, llevándose tres, señala la agencia AP.

La estrella nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas. Es cantante, compositor y productor y ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. Además de ser una celebridad musical, también es dueño del equipo de los Cleveland Cavaliers, de la NBA con otros inversionistas y tiene su propio sello discográfico llamado US Records.

Como parte de sus incursiones ha participado en la pantalla chica con The Voice de NBC, y se ha sumado a diversas causas humanitarias con la recaudación de millones de dólares a través de su fundación New Look. “Usher, partidario desde hace mucho tiempo y reconocido como Global Citizen Ambassador, ha actuado en eventos desde 2015, creando conciencia para derrotar la pobreza, defender el planeta y exigir equidad”, señala el comunicado.

