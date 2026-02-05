Quién es el multimillonario dueño de los New England Patriots: un amigo de Trump en busca del Super Bowl LX

El próximo domingo, Estados Unidos y el mundo prestarán atención a lo que ocurra en el Super Bowl LX, cuando los New England Patriots se enfrenten a los Seattle Seahawks. A pesar de que no estará presente físicamente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Donald Trump tiene su favorito y se debe a su amistad con Robert Kraft, dueño de una de las franquicias.

Robert Kraft, el multimillonario que revolucionó a los New England Patriots

Kraft es un empresario con una trayectoria exitosa en distintas compañías. De acuerdo con la biografía que muestra el sitio web de The Kraft Group, fue a la Escuela de Negocios de Harvard y obtuvo un título en administración de empresas.

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots Instagram @mr.robertkraft

A partir de allí, fundó International Forest Products y comenzó a construir su fortuna. Actualmente, además de ser propietario de los Patriots, también es dueño del equipo de fútbol New England Revolution y del Gillette Stadium, entre otras posesiones de su patrimonio.

Más allá de su éxito como hombre de negocios, su mayor reconocimiento llegó tras adquirir la franquicia de la NFL en 1994. Según indica el sitio oficial del equipo que disputará el Super Bowl 2026, Kraft fue fanático de los Patriots durante 23 años hasta que finalmente comenzó a ocupar el rol de propietario.

Cuando llegó, declaró públicamente que el objetivo era ganar un campeonato. En aquel entonces parecía un objetivo ambicioso, ya que los Patriots no tenían títulos y solo habían disputado el Super Bowl de 1987.

Aunque la consagración tardó ocho años en llegar, el cambio de mentalidad fue inmediato. La llegada de Kraft y sus decisiones como propietario motivaron a los fanáticos, que comenzaron a llenar los estadios.

Los Patriots destacan que, desde que el empresario se puso al mando en 1994, en todos los partidos como local hasta la actualidad se vendieron todas las entradas disponibles, a excepción de la temporada 2020 afectada por la pandemia.

Robert Kraft se destaca como el hombre que cambió la historia de los New England Patriots Instagram @mr.robertkraft

Kraft y su amistad con Trump: la pelea por el asalto al Capitolio

El empresario dueño de los Patriots mantiene una amistad con el presidente estadounidense. Según contó en un episodio del podcast The Breakfast Club durante 2024, ambos comenzaron a llevarse bien a comienzos de los ‘90, cuando Kraft viajaba con frecuencia a Florida.

El magnate incluso destacó que Trump fue una de las personas que se acercó por la muerte de su esposa en 2011, un gesto que recordó con mucho cariño.

La relación llevó a que Kraft incluso donara dinero para el evento de presentación del republicano como presidente en 2017. Sin embargo, no parecía convencido de las capacidades de Trump: "No lo podía creer; era como tener a un compañero de fraternidad borracho convertido en presidente de EE.UU.“.

Lo ocurrido a finales de su primer mandato fue lo que los distanció. El propietario de los New England Patriots aseguró sentirse molesto con el asalto al Capitolio, lo que generó que estuviera años sin hablar con Trump. Sin embargo, la relación se recompuso.

En algún momento previo a la segunda asunción del republicano, ambos reactivaron las conversaciones, según contó el propio Kraft en diálogo con Fox & Friends. Allí, reveló que el mandatario le prometió liberar a los rehenes israelíes si era elegido presidente.

Kraft se había distanciado de Trump tras el asalto al Capitolio EFE

Más recientemente, Trump no dejó dudas sobre la buena relación. En diálogo con The Will Cain Show, manifestó que desea que ganen los Patriots en el Super Bowl 2026 y habló sobre su dueño.

“Kraft es amigo mío. He seguido a ese equipo y hay que reconocerlo: tiene un gran equipo”, expresó.

Cuántos títulos ganó New England Patriots con Bob Kraft como propietario

Cuando Kraft asumió en 1994, el equipo no tenía campeonatos y solamente había disputado una edición del Super Bowl. Desde que tomó el mando, la situación cambió.

A partir de su llegada, los New England Patriots participaron en diez ediciones del Super Bowl y obtuvieron seis títulos de la NFL, según la recopilación de Statmuse.