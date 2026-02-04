Donald Trump revela quién es su favorito para ganar el Super Bowl: “El quarterback es genial”

Aunque el presidente Donald Trump confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, debido a la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo, el mandatario de Estados Unidos reveló cuál es su equipo favorito para ganar la gran final de la NFL. Su preferencia se debe a que una de las franquicias finalistas pertenece a un viejo amigo suyo.

Cuál es el equipo favorito de Trump para ganar el Super Bowl LX

A menos de una semana de que se dispute el Super Bowl LX, Trump elogió públicamente a uno de los equipos que competirán por el trofeo Vince Lombardi .

. El presidente destacó su cercanía con el propietario de la franquicia, lo que influyó directamente en su elección como favorito.

Donald Trump reveló la razón por la que no irá al Super Bowl LX, que se celebra el próximo 8 de febrero de 2026 (Facebook/Donald J. Trump/NFL)

Durante una entrevista en el programa The Will Cain Show, en el marco de una visita de campaña electoral en Iowa, Trump fue consultado sobre su pronóstico para el Super Bowl 2026. En ese contexto, el republicano expresó su respaldo a los Patriots de Nueva Inglaterra, equipo propiedad de Robert Kraft, a quien definió como un amigo de larga data.

“Bob Kraft es amigo mío. He seguido a ese equipo y hay que reconocerlo: tuvo un gran equipo y ahora tiene un gran equipo nuevo”, afirmó Trump durante la entrevista. Además, destacó el trabajo de los reclutadores del equipo al prescindir de su anterior quarterback y apostar por su nueva figura, Drake Maye.

“El quarterback es genial”, agregó el mandatario, al señalar que la franquicia tomó una decisión acertada al elegir a su nuevo mariscal de campo.

La amistad entre Donald Trump y el dueño de los Patriots

La relación entre Donald Trump y Robert Kraft se remonta a la década de los 90, cuando el empresario adquirió a los Patriots de Nueva Inglaterra, según El Diario NY. Kraft incluso realizó donaciones a la primera campaña presidencial del republicano y a los inicios de su gestión.

ARCHIVO - En foto del primero de febrero del 2015, el entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra Bill Belichick sostiene el trofeo Vince Lombardi celebra la victoria del Super Bowl ante los Seahawks de Seattle. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) Patrick Semansky - AP

En 2011, tras la muerte de la esposa de Kraft, Trump le envió un mensaje de condolencias que el empresario calificó como “muy bonito”. Sin embargo, la relación se deterioró con el paso de los años.

En octubre de 2024, Kraft comparó la presidencia de Trump con “tener a un hermano de fraternidad borracho como presidente”. A pesar de ese distanciamiento, Trump continuó opinando activamente sobre el Super Bowl LX en sus redes sociales, aunque confirmó que no estará presente en la final.

Trump confirma que no asistirá al Super Bowl LX

El presidente explicó que su ausencia en el Super Bowl LX se debe, en parte, a que la sede está demasiado lejos de la Casa Blanca, además de su rechazo a los artistas latinos que participarán en el show de medio tiempo, en particular Bad Bunny, quien encabezará el espectáculo, según informó The New York Times.

El presidente de EE.UU. criticó a la NFL por elegir al artista puertorriqueño como artista principal en el show del medio tiempo del Super Bowl, AFP/Archivo

Aunque Trump mantiene una relación cordial con el comité organizador de la NFL y ha sido bien recibido en ediciones anteriores, sus críticas por la elección del artista boricua influyeron en su decisión de no asistir.

“Estoy en contra, es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, expresó el presidente en referencia a los músicos que han manifestado críticas hacia su administración.

Por su parte, Bad Bunny también se ha pronunciado en contra de Donald Trump y de sus políticas migratorias, especialmente por las acciones del ICE. Según The Guardian, esa postura lo llevó a cancelar su gira en Estados Unidos, ante la preocupación por la presencia de agentes migratorios y posibles redadas durante sus conciertos.