Quién es el narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar condenado a cadena perpetua en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer la información sobre el caso de Carlos Orense Azócar. El venezolano fue encontrado culpable por cargos de narcotráfico y ahora recibió una condena de cadena perpetua más una pena adicional de 30 años de cárcel.

Carlos Orense Azócar, el venezolano que recibió cadena perpetua

De acuerdo con lo que informó el DOJ en un comunicado oficial, el venezolano había sido declarado culpable en diciembre de 2023 de conspiración para importar cocaína a EE.UU. La sentencia se conoció el 12 de enero pasado, cuando el juez federal Vernon S. Broderick impuso la pena.

El Departamento de Justicia dio a conocer la condena al narcotraficante venezolano Jose Luis Magana - FR159526 AP

El magistrado resolvió que el venezolano tenga cadena perpetua más 30 años de prisión por sus crímenes. El fallo fue difundido y celebrado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole.

EE.UU. informa que las actividades de narcotráfico de Orense Azócar comenzaron alrededor de 2003. Su detención y extradición se llevó a cabo en 2022, cuando las autoridades arrestaron al venezolano en Italia.

Aunque el DOJ no especificó un número, la entidad aseguró que el venezolano logró traficar cientos de toneladas de cocaína. Como resultado de esa actividad, obtuvo decenas de millones de dólares.

El venezolano recibió cadena perpetua más 30 años de cárcel en Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

La relación de Orense Azócar con el gobierno de Venezuela

Según documentos judiciales y la evidencia presentada, Orense Azócar usó conexiones con altos mandos militares y funcionarios del gobierno venezolano para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La Oficina del Fiscal presentó lo siguiente sobre su caso:

Sus operaciones estaban protegidas por sobornos pagados a generales militares, oficiales del ejército, comisarios de la policía nacional y altos funcionarios de las agencias de inteligencia en Venezuela.

de las agencias de inteligencia en Venezuela. Orense Azócar usaba sus contactos para obtener códigos de transpondedores de aviación fraudulentos que posibilitaban que aviones cargados con droga volaran sin ser interceptados por las autoridades.

que posibilitaban que aviones cargados con droga volaran sin ser interceptados por las autoridades. Además del vínculo con las autoridades, también tenía relación con guerrillas venezolanas y colombianas , que ayudaban a asegurar el paso seguro de la droga.

, que ayudaban a asegurar el paso seguro de la droga. EE.UU. asegura que en ocasiones sus cargamentos de cocaína eran escoltados directamente por fuerzas militares y policiales para garantizar su tránsito dentro de Venezuela.

El narcotraficante fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión Shutterstock - Shutterstock

El poderío militar y el modus operandi de Orense Azócar para traficar droga desde Venezuela

En la acusación federal que realizó EE.UU. también quedó detallado cómo eran las operaciones de narcotráfico y los recursos con los que contaba el venezolano para evitar problemas:

Orense Azócar tenía fincas en Venezuela, las cuales contaban con tanques subterráneos diseñados para albergar grandes cantidades de cocaína . Allí ocultaba la droga.

en Venezuela, las cuales contaban con diseñados para . Allí ocultaba la droga. La organización de la que formaba parte utilizaba pistas de aterrizaje clandestinas para despachar aviones hacia Centroamérica y México.

hacia Centroamérica y México. Además, usaban lanchas que partían desde la costa venezolana hacia puntos de entrega intermedios en el Caribe.

intermedios en el Caribe. Para proteger las fincas y evitar cualquier problema con la droga, el venezolano contaba con armas de grado militar, incluyendo rifles automáticos, subfusiles, pistolas modificadas y ametralladoras montadas de calibre .50.