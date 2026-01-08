Quién es Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis que enfrentó al ICE tras una de las redadas más grandes del último año

Bajo las órdenes del gobierno federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desarrolló una operación a gran escala el miércoles en Minneapolis que resultó en la muerte de una mujer. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, apuntó contra la agencia y exigió que los oficiales se marchen durante una conferencia de prensa realizada después del tiroteo.

El alcalde de Minneapolis exigió que ICE se retire tras el tiroteo

Como parte de una ofensiva contra el presunto fraude y la inmigración en Minneapolis, en Minnesota, el presidente Donald Trump desplegó 2000 agentes federales en la región. El miércoles por la mañana, el ICE desarrolló una operación de control migratorio durante la que Renee Good, de 37 años, perdió la vida. En una conferencia de prensa, Frey lanzó un enérgico mensaje contra la agencia.

“No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario”, declaró. Luego, desmintió la versión del gobierno federal sobre el incidente.

“Están tratando de hacer pasar esto como una acción de autodefensa. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente que es una mentira”, sostuvo, según citó CBS News.

En su discurso, el alcalde cargó contra los agentes y expresó que “lo que están haciendo es generar caos y desconfianza”. A continuación, aseguró que toda la responsabilidad del hecho recae en el ICE.

“Los residentes de Minneapolis que han vivido allí durante mucho tiempo y que tanto han contribuido a nuestra ciudad, a nuestra cultura y a nuestra economía están siendo aterrorizados, y ahora alguien ha muerto. Es culpa suya, y también es su responsabilidad irse”, remarcó.

Quién es Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis que enfrentó al ICE

De 44 años de edad, Frey es un político demócrata que actualmente cumple su tercer mandato como alcalde de Minneapolis tras ser reelegido en 2025.

Obtuvo una licenciatura en College of William and Mary y asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova, donde se graduó con honores. En 2013, se postuló para el Consejo de la ciudad de Minneapolis y consiguió un escaño.

Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis, responsabilizó al ICE por la muerte de la mujer Jacob Frey

Después de representar al Distrito 3 durante tres años, Frey lanzó su candidatura para la alcaldía. Al ganar las elecciones, se convirtió en el segundo jefe comunal más joven de la historia de la ciudad.

Según su sitio web oficial, en la ciudad lideró iniciativas para promover la igualdad matrimonial, los derechos de los inquilinos y la vivienda y el derecho a la no discriminación de los empleados.

La versión del ICE sobre el tiroteo en Minneapolis

Al conocer la noticia de la muerte de la joven, los líderes de la ciudad la describieron como una observadora legal de las acciones federales en la ciudad e indicaron que no era objetivo de un arresto relacionado con el ICE.

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que definió a Good como una de varios “alborotadores violentos” que estaban “bloqueando” a los oficiales.

Según sus palabras, la mujer “utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden público en un intento de matarlos”.

“Un oficial del ICE, temiendo por su vida y la de sus compañeros en el cumplimiento de la ley y la seguridad pública, disparó de forma defensiva”, relató.

La subsecretaria del DHS sostuvo que el agente del ICE disparó de forma defensiva en el incidente en Minneapolis usicegov

En esa línea, McLaughlin responsabilizó a los críticos y demócratas por la muerte de la joven. “Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y demonización de nuestros oficiales por parte de políticos del santuario que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden”, manifestó.

No obstante, así como expresó Frey, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó la versión del gobierno federal. “No crean en esta maquinaria de propaganda. El estado realizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, aseguró.