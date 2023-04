Quién es Karely Ruiz

escuchar

Karely Ruiz es una joven mexicana de 22 años que se dedica a hacer contenido en las redes sociales. Saltó a la fama en los últimos dos años a través de la plataforma OnlyFans, donde se posicionó como una de las mujeres más seguidas de su país. Actualmente, es una influencer muy reconocida y participa en diferentes proyectos, la mayoría dedicados a las fotografías y videos para adultos. Sin embargo, su historia de vida no ha sido tan sencilla, ya que desde pequeña tuvo que salir a trabajar para sacar adelante a su familia.

Karely es originaria de Monterrey, Nuevo León, un estado que colinda con Estados Unidos. Allí creció toda su vida, hasta que alcanzó un buen estatus económico y ahora viaja por diferentes partes del mundo. Su carrera comenzó cuando tenía 18 años, aunque no de la manera en la que ella hubiera querido. Si bien ya participaba en algunos programas de televisión locales y tenía miles de seguidores en Instagram, logró mayor visibilidad tras una discusión que tuvo con su expareja.

Karely Ruiz es amante de los autos de lujo @karelyruiz/Instagram

De acuerdo con medios locales, cuando ya tenía alrededor de un millón de seguidores, su exnovio publicó una foto íntima de ella sin su consentimiento. A pesar de que fue una situación fuerte y la llevó a caer en una gran depresión, le sacó el lado positivo y aprovechó su viralidad para volverse más famosa. Al día de hoy gana alrededor de un millón de pesos mexicanos al mes (alrededor de 54.928 dólares), con las suscripciones de su cuenta de OnlyFans, según lo que contó en el podcast Radio Divaza. A esa cifra se le suma lo que percibe de sus redes sociales, al hacer publicidades o transmisiones en vivo.

Karely Ruiz tiene una colección de lujosos vehículos @karelyruiz/Instagram

La historia de Karely Ruiz

Karely gusta de darse lujos que en su infancia ni siquiera imaginaba. Con 8,3 millones de seguidores en Instagram, constantemente se compra vehículos de lujo y tiene una gran cantidad de propiedades. Además, utiliza su dinero para ayudar a la gente de escasos recursos en diferentes aspectos: regala comida u otras cosas de necesidad básicas, y hasta ha donado tratamientos médicos a muchas personas con enfermedades, de acuerdo con lo que ella misma comparte en redes sociales.

Sin embargo, sus posibilidades económicas no siempre fueron esas. Antes de ser famosa, tenía la necesidad de trabajar al mismo tiempo que estudiaba. Cuando salía de la escuela, vendía dulces en la calle. Incluso hace algunos meses publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la pequeña tienda que tenía. Aunque ya eliminó ese posteo, el recuerdo quedó para la posteridad en internet. “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de donde vengo”, dijo en aquel momento.

Así era la tienda en la que Karely Ruiz vendía dulces @karelyruiz/Instagram

Ahora que ya tiene un poder adquisitivo más alto, apoya económicamente a su familia. Si bien lo hacía desde chica, dice que “los sacó de trabajar” y les brinda una cantidad de sus ganancias mensualmente.

LA NACION