Quién es la fiscal arrestada en Rhode Island y por qué el video generó polémica: “Se arrepentirán”

Una fiscal general adjunta especial fue arrestada en Rhode Island en medio de un incidente frente a un restaurante, que también implicó a una amiga suya. Las autoridades policiales de la localidad acudieron al lugar y les solicitaron que se fueran, pero se produjo un cruce entre ambas partes.

El perfil de la abogada detenida en Rhode Island y el pedido que desató críticas

El video difundido se filmó el 14 de agosto pasado, en torno a las 22 horas, frente al restaurante Clarke Cooke House, ubicado en el 24 de Bannister’s Wharf, en Newport. Las imágenes fueron capturadas por la cámara corporal de uno de los agentes locales, que mostró el arresto de Devon Hogan Flanagan y su amiga, Verónica Hannan.

El momento en el que agentes de Newport esposan a Devon Hogan Flanagan en Rhode Island

La disputa comenzó cuando la Policía recibió una denuncia por ruidos molestos y de una “fiesta no deseada” en el negocio. En el clip, se observó cómo los oficiales les indicaron a ambas que la confrontación terminaría si se iban del lugar, pero insistieron en permanecer allí.

En reiteradas ocasiones, tanto la funcionaria como su acompañante insistieron en que Flanagan es abogada y que no podían arrestarlas. La mujer se desempeñó en los últimos siete años en la Oficina del Fiscal General de Rhode Island y fue asignada a la Unidad de Apelaciones de la División Penal.

Flanagan se graduó en la Facultad de Derecho de Suffolk, en Boston, y trabajó como fiscal de distrito en el condado antes de incorporarse a su puesto actual. Según señaló Boston Herald, su posición está en riesgo ante las afirmaciones del fiscal general Peter Neronha sobre la implementación de “una fuerte sanción” para Devon por el incidente.

Las dos involucradas repetían constantemente que la funcionaria es abogada Captura video

Por qué arrestaron a la fiscal general adjunta en Rhode Island

En las primeras imágenes del video de la Policía de Newport, se observó cómo la funcionaria solicita al agente que desactive su cámara corporal. “El protocolo es que la apaguen. Es una solicitud de una ciudadana”, insistió Flanagan.

Uno de los oficiales presentes en el operativo indicó que tendría que arrestarlas por presunta intrusión, pero que podían evitarlo si decidían abandonar el lugar. “No nos van a arrestar”, puntualizó la fiscal general adjunta.

Finalmente, la policía local esposó a Flanagan y la derivó a un vehículo policial, mientras ella repitió en reiteradas ocasiones: “Soy abogada”, “soy fiscal general” y “se van a arrepentir de esto”.

El incidente tuvo lugar en un restaurante de Newport Captura video

Flanagan enfrenta cargos por allanamiento intencionado, alteración del orden público y resistencia a la autoridad, así como su acompañante Hannan.

Tras la difusión de las imágenes, las redes sociales se llenaron de comentarios de indignación por parte de usuarios que cuestionaban que una funcionaria ostentara un cargo público para evitar un arresto. En tanto, se desconocen por el momento los detalles que llevaron al origen de la disputa en las inmediaciones del negocio.

Por su parte, la Oficina del Fiscal General señaló que inició una revisión del incidente “de forma inmediata” en el momento en el que se enteró del arresto de Flanagan, según informó ABC News. Las autoridades también alegaron que no estaban obligados a apagar las cámaras corporales en este caso.