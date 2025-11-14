Quién es la nueva Miss Venezuela Mundo y qué diferencias tiene este certamen con Miss Universo

Miss Venezuela Mundo ha coronado a su nueva representante del próximo año, quien no solo destaca por su belleza sino también por su interés en el bienestar infantil, y será la encargada de ser la imagen de la organización que apoya diferentes causas sociales alrededor del mundo. Y, aunque se suele confundir este certamen con el de Miss Universo, no son lo mismo.

Quién es la nueva Miss Venezuela Mundo

Mística Núñez es la nueva Miss Venezuela Mundo 2025. Se coronó el miércoles 12 de noviembre en el Estudio 1 de Venevisión y marcó el inicio de la temporada de reinados en el país, destacó Noticias Venevisión.

Mística Núñez deberá apoyar diversas causas sociales como representante de Miss Mundo (Instagram/@mistica.nunez)

A sus 24 años, Mística Núñez deslumbra por su doble formación en el campo de la salud: es farmacéutica y cursa estudios de medicina, lo que subraya su dedicación a esta área. Además, la reina mantiene una fuerte afinidad por las humanidades, y disfruta de la lectura y la escritura en su tiempo libre.

Acerca de las causas sociales que le interesan, Núñez expresó: “Me apasiona la salud infantil y la educación en bienestar integral. Como candidata quiero usar esta plataforma para impulsar campañas de prevención y cuidado desde temprana edad”, citó Miss Venezuela.

La representante tiene su propia fundación Unidos por Venezuela (UNIVEN, por sus siglas en español), donde muestra su deseo por trabajar con niños en situación vulnerable. “Creo que un país sano y justo se construye desde la niñez, y la corona de Miss Venezuela es una voz poderosa para hacerlo realidad”, aseguró.

Mística Núñez, la joven Miss Mundo Venezuela es farmacéutica y cursa estudios de medicina (Instagram/@mistica.nunez)

Cuáles son las diferencias entre Miss Mundo y Miss Universo

Miss Mundo y Miss Universo son los dos certámenes más importantes del mundo, pero existen diferencias claves entre ellos.

Miss Mundo nació en 1951 a manos de Eric Morley, en el Reino Unido, para promocionar bikinis, mientras que Miss Universo, fue establecido en 1952 por Pacific Mills para destacar la belleza integral (intelecto, personalidad y apariencia), destacó As Colombia.

En lo que respecta al enfoque actual, Miss Mundo posee un perfil humanitario, y la ganadora del concurso se desempeña como embajadora activa de organizaciones benéficas e impulsa iniciativas sociales en todo el mundo.

Por otro lado, Miss Universo conserva su estatus como símbolo de competencia y glamour global, pero evolucionó para abrazar la naturalidad y diversidad de la mujer, como incorporar mujeres que son madres en la competencia internacional.

Otra de las diferencias es que muestran un patrón geográfico distinto. Miss Mundo goza de un alto reconocimiento y seguimiento en regiones como África, el Caribe y Asia.

En contraste, su presencia es más discreta en Europa y considerablemente menor en Latinoamérica y Norteamérica, donde la atención del público y la cobertura mediática en el ámbito de los concursos de belleza se inclinan mayoritariamente hacia Miss Universo, informó La Razón.

Las representantes de Miss Mundo poseen un perfil humanitario, mientras que Miss Universo conservan su estatus como símbolo de competencia (Instagram/@mistica.nunez)

Cómo es la competencia de Miss Mundo

Cada año, entre 80 y 90 reinas de belleza compiten por el título de Miss Mundo. La ruta hacia la final se compone de seis desafíos clave, que cubren áreas como Belleza con Propósito, Deportes, Talento y Top Model, además de las entrevistas de rigor. Durante la gala final, se define a las semifinalistas mediante entrevistas y una ronda de preguntas, consignó Pageant Planet.

Cabe destacar que la candidata que reciba más votos del público recibe un pase directo a la final de la competencia. Al obtener la corona de Miss Mundo, la ganadora se compromete a un año de servicio como embajadora de la organización.

La misión central es el activismo humanitario, por lo que la Miss Mundo viaja por el mundo para promover causas sociales y utilizar su influencia global para impulsar sus propios proyectos benéficos y comunitarios.