Quién es la venezolana que asegura haber participado de la captura de Nicolás Maduro

Una oficial de la Marina de Estados Unidos, nacida en Maracaibo y de origen venezolano, aseguró haber integrado el operativo militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Marien Rincón Medina utilizó sus cuentas en redes sociales para difundir detalles sobre su presunto rol en la acción conocida como Southern Spear.

El operativo Southern Spear, según el relato de una venezolana

En una publicación de Instagram, Rincón Medina afirmó que fue partícipe de la operación Southern Spear, una campaña militar y de vigilancia estadounidense cuyo objetivo es desmantelar y degradar redes marítimas transnacionales vinculadas al tráfico de drogas en el mar Caribe. Aunque no detalló que relación o vínculo directo tuvo su intervención con la detención de Maduro, afirmó que el desenlace del 3 de enero era un resultado que se veía venir.

Marien Rincón Medina utilizó sus cuentas en redes sociales para difundir detalles sobre su presunto rol en el operativo conocido como Southern Spear Instagram @mariencrm

“Soy Americana nacida y criada en Venezuela. Soy una de aquellas que luchó por la libertad de mi país en las calles de Maracaibo. Soy Oficial en la Naval de EE.UU. y también partícipe de tu gran merecida captura”, escribió.

En sus palabras, señaló que Maduro dejó de tener tranquilidad tras años en los que, según expresó, millones de personas se vieron afectadas por el funcionamiento del Estado venezolano, entre las que se encontraban familias separadas, presos políticos y ciudadanos forzados a abandonar el país latino.

“Creíste que te duraría toda la vida, pero tenías a personas como yo en tu contra”, señaló Rincón Medina. “A mí me tocó experimentar tu caída desde el origen”, agregó.

La oficial aseguró que su participación en la operación fue una forma de cerrar un ciclo personal iniciado en Maracaibo. Indicó que su rol se dio desde el “núcleo de la flotilla”, sin brindar detalles técnicos específicos sobre sus funciones, pero remarcó que su intervención estuvo vinculada a su condición de oficial naval.

Rincón Medina se presenta como ciudadana estadounidense nacida en Maracaibo Instagram @mariencrm

Quién es Marien Rincón Medina, la venezolana que afirmó participar en la captura de Maduro

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Marien Rincón Medina cursó estudios universitarios en EE.UU. tras salir de Venezuela. Es exalumna de la Universidad Thomas de Georgia, donde obtuvo un título en Gestión de Empresas en 2019 y posteriormente un MBA con orientación en Recursos Humanos en 2021.

Durante su etapa universitaria, también desarrolló una carrera deportiva como nadadora. Integró el equipo Night Hawks de la Universidad Thomas durante la temporada 2019-2020. Los registros institucionales la identifican como atleta senior tras completar cuatro años de trayectoria académica y deportiva.

Luego de completar sus estudios universitarios, Rincón Medina comenzó su recorrido profesional en el sector privado. Tras graduarse, se desempeñó como pasante en el área de logística en la empresa Oil-Dri Corporation of America. Posteriormente, continuó su experiencia laboral en el ámbito educativo y recreativo.

Entre los años siguientes, trabajó como salvavidas en la Universidad de Campbellsville, en el estado de Kentucky, función que ejerció hasta 2024. Esa etapa antecedió a su incorporación formal a la Marina de EE.UU., donde comenzó su carrera militar como oficial, rol que mantiene en la actualidad.

Las imágenes compartidas la muestran en manifestaciones estudiantiles en Venezuela antes de su incorporación a la Marina estadounidense Instagram @mariencrm

Cómo fue la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro fue resultado de una incursión militar directa ejecutada por EE.UU., identificada oficialmente como “Operación Determinación Absoluta”. La acción se desarrolló tras meses de planificación e inteligencia y culminó con un asalto nocturno en Caracas.

La misión incluyó tareas previas de espionaje, reconstrucción de rutinas del exmandatario y ensayos en instalaciones replicadas fuera de Venezuela. El despliegue final involucró más de 150 aeronaves, entre cazas, bombarderos, drones y equipos de guerra electrónica, con el objetivo de neutralizar defensas y permitir la extracción del objetivo principal.

Durante la intervención, fuerzas especiales ingresaron al complejo donde se encontraba Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados inicialmente a un buque de guerra estadounidense y luego a territorio estadounidense, donde el exmandatario enfrentó cargos por narcotráfico ante un tribunal federal en Nueva York.

“Esto va por todos los venezolanos, los que nos tocó salir de nuestro país sin ticket de regreso, dejar de ver a nuestros familiares y perder amigos, por las bombas lacrimógenas a los estudiantes, por todas las marchas, las colas por gasolina, por los que fuimos robados, por las colas en los mercados y por mucho más”, agregó Rincón Medina.