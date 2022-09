La drástica decisión de Tom Brady y Gisele Bündchen por el huracán Ian: “Nunca lidié con algo como esto”

Han sido semanas complicadas en la vida de la familia Brady-Bündchen, en primer lugar por los rumores de separación que los han rondado y después por la emergencia debido al huracán Ian que los ha obligado a salir de casa a toda prisa para evitar quedar atrapados. Se espera que Ian toque tierra en la costa de Florida este miércoles con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que rozan la Categoría 5 y han puesto en alerta a los residentes.

De acuerdo con información de People, Tom tomó la decisión de salir de su casa en Tampa, Florida, y llevar a sus tres hijos: Vivian Lake, Benjamin Rein y Jack Edward, acompañados por Gisele, a su casa de Miami para refugiarse en los días más complicados. Esta estrategia tiene que ver con que las autoridades han previsto que, incluso tras el paso del huracán Ian, algunas regiones padecerán los remanentes con “catastróficas inundaciones”, además de que más de 150.000 personas ya han sido afectadas con cortes a la electricidad.

Tom Brady y Gisele Bundchen han formado una familia desde 2009, cuando se unieron en matrimonio, y comparten con sus tres hijos: Jack, Benjamin y Vivian, el mayor de ellos, es de la relación anterior del jugador @gisele - @gisele

A principios de semana, los Buccaneers, equipo para el que juega Brady desde 2020, anunciaron un cambio de sede temporal para sus entrenamientos debido a las condiciones climáticas en Tampa. La plantilla se trasladó al condado de Miami-Dade y hará uso del Baptist Health Training Complex de los Dolphins antes de su juego contra Kansas City Chiefs.

Durante el pódcast Let’s go que comparte con Larry Fitzgerald y Jim Gray, el quarterback habló de las alertas que enviaron las autoridades el fin de semana sobre ponerse a salvo: “No creo que nadie esté realmente preparado para esto. Me he estado preparando durante toda la mañana y saqué todas mis cosas, intenté ponerlas adentro, intenté que todas las cosas no quedaran a nivel del suelo”, y añadió respecto al pronóstico: “Estoy justo aquí en la bahía; hablan de marejadas ciclónicas bastante altas y es algo aterrador. Es algo aterrador cuando realmente llega a tu puerta”.

En la emisión, Tom Brady también habló sobre el temor a la devastación que podría dejar el huracán Ian: “Nunca he tenido que lidiar con algo como esto. Tuvimos el Covid durante un par de años y ahora parece que se nos viene un huracán bastante intenso”.

Tom Brady y Gisele Bundchen atraviesan un momento complicado en su matrimonio y desde hace semanas se rumora una separación @gisele - @gisele

A pesar de que varios eventos deportivos que tendrían lugar en Tampa en los próximos días han modificado sus fechas ante las pronosticadas afectaciones, los Buccaneers mantienen la posibilidad de jugar en su estadio el próximo domingo. Hasta ahora no han contemplado la opción de “mudar” el compromiso a Miami.

En últimas semanas, la relación de Tom Brady y Gisele Bündchen ha estado bajo la mirada pública debido a rumores que apuntan a un distanciamiento que tendría como origen la insistencia del jugador por permanecer en los emparrillados, mientras que ella le ha pedido que se retire para dedicarle más tiempo a su familia. La supermodelo no estuvo presente en el primer juego de los Bucs como locales, pero a Brady lo acompañaron sus hijos, además de su madre y sus hermanas. Un hecho que también ha generado sospechas.