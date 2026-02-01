Quién ganará el Super Bowl LX, según la IA: Seattle Seahawks vs. New England Patriots

Diferentes herramientas de inteligencia artificial revelan sus pronósticos para el Super Bowl 2026, con una clara preferencia hacia uno de los equipos que disputen por el Trofeo Vince Lombardi. Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán el domingo 8 de febrero en California por el trofeo Vince Lombardi.

Quién ganará el Super Bowl LX, según la IA

Los protagonistas de The Big Game serán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, equipos que llegan al Levi’s Stadium en Santa Clara tras disputar sus pruebas en sus respectivas conferencias.

Los Seattle Seahawks se enfrentarán en contra de los New England Patriots en el Super Bowl LX (NFL)

ChatGPT

Para esta herramienta, el resultado del próximo domingo 8 de febrero es claro, y serán los Seattle Seahawks quienes se coronen como los máximos ganadores del futbol americano.

Esto debido a una defensiva joven y explosiva, que según sus últimos encuentros es rápida y muy molesta para los QBs veteranos.

Además, los Seattle Seahawks también tienen un ataque impredecible con un QB móvil y buen juego, que podría desesperar a los Pats.

Sin embargo, los New England Patriots continúan como una franquicia bien coachada, aunque la ausencia de su QB legendario, también llamado el “factor Brady”, podría dificultarles llevarse el Super Bowl LX.

Por el contrario, si los Pats llegan con un QB en modo clutch absoluto, el juego estaría más parejo y las probabilidades podrían cambiar drásticamente.

Los Seattle Seahawks son el equipo con más probabilidades de ganar el Super Bowl, según la IA (NFL)

Meta AI

Para esta herramienta de inteligencia artificial es más complejo brindar una predicción total sobre quién ganará el Super Bowl LX, aunque de acuerdo con el historial son los Seattle Seahawks quienes tendrán una ventaja importante.

Los Seattle Seahawks y New England Patriots se han enfrentado 19 veces en la temporada regular, con Seattle como líder en 11-8. En el último de sus encuentros, Seattle venció 23-20 en tiempo extra.

Las estadísticas más recientes indican que los Seattle Seahawks han aparecido en tres Super Bowls, y su última victoria fue en 2014.

Por su parte, los New England Patriots son un equipo más experimentado, que pronto habrá obtenido nueve participaciones en el Super Bowl con la edición 2026 y que además son figuras más consolidadas.

Los New England Patriots son un equipo consolidado que sumará nueve participaciones en el Super Bowl (Facebook/New England Patriots)

Gemini

La herramienta de Google Gemini indica que los Seattle Seahawks tienen preferencia con la balanza de probabilidad inclinada a su favor, de acuerdo con datos de rendimiento y simulaciones actuales.

La probabilidad de victoria para los Seahawks es de 60,2%, mientras que los Patriots tienen un porcentaje de 39,8% a su favor. El marcador proyectado sería de 26-22.

El factor clave que les daría el Trofeo Vince Lombardi es su defensa, dirigida por Mike Macdonald, que fue la número uno en puntos permitidos durante la temporada regular.

Las proyecciones de la IA indican que tendrá capacidad de presionar al mariscal de los Pats, el joven Drake Maye, lo que podría convertirse en un factor determinante que le dé la victoria a su equipo.

Cuándo y dónde ver el Super Bowl LX

Cada año, la sede del Super Bowl LX cambia y este 2026 será el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California.

El Gran Juego está programado para el domingo 8 de febrero de 2026 a las 18.30 horas (tiempo del Este de Estados Unidos) y podrá verse en los canales de NBC y Telemundo.

Además del partido entre los dos grandes equipos del futbol americano, también habrá un show previo, con la participación de Green Day, para celebrar el 60 aniversario del evento.

Mientras que los artistas Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones también formarán parte del programa musical.

Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones entonará Lift Every Voice and Sing.

Por su parte, Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo tras los primeros dos cuartos del juego.