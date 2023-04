Quién ganará La casa de los famosos, según las apuestas de los participantes

escuchar

Telemundo ya anunció a los dos primeros finalistas de su reality show La casa de los famosos, lo que significa que la competencia está a punto de llegar a su fin. Los participantes vivieron la última nominación este jueves, por lo que pronto se sabrá quiénes son los que permanecen para la recta final. Entre ellos mismos hicieron sus apuestas y teorías de cómo será la selección para elegir al ganador, así como quién ganará los 200 mil dólares.

A unos días de que se conozca al eliminado, las celebridades se reunieron en varios rincones de la mansión para hablar de lo que encararán en los próximos días. Cuatro de ellos: Pepe Gámez, Madison Anderson, José Rodríguez y Raúl García estimaron incluso el género de la persona triunfadora. Aunque cabe recalcar que solo fueron suposiciones suyas y no información confirmada por parte de la producción o por algún canal especializado en spoilers.

Este será el ganador de La casa de los famosos, según los participantes

En una conversación con Madi, como le dicen de cariño, Pepe consideró que la campeona será una mujer. Si bien no dijo los motivos, aseguró que presiente que ningún hombre obtendrá el título. Sin embargo, Anderson habló sobre la teoría de que ya no puede ganar alguien del género femenino, dado que en las dos primeras temporadas dos mujeres figuraron como las vencedoras: Alicia Machado e Ivonne Montero. Así que, en su opinión, un hombre se llevará el dinero en efectivo e insinuó que sería Gámez, ya que se colocó como el primer finalista. “Pero no soy yo, no creo que sea yo Madi, yo creo que Raulito gana”, recalcó Pepe.

Por otro lado, José y Raúl también expresaron sus especulaciones mientras conversaban y este último consideró que él será el siguiente en salir del programa. “Yo sé exactamente quién va a entrar en la final, porque lo presiento y fue parte de mi sueño: José, Paty, Pepe, Madison, Yameiry”, comentó García. Por su puesto, su amigo Rodríguez no dudó en decirle que en realidad era él quien se perfilaba para ganar la temporada: “Eres tan payaso, deja esos miedos. Tú estás entre los tres finalistas, no puedes tú perder, que yo te lo digo”.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos?

Pepe fue quien obtuvo el primer pase a la final, luego de haberles ganado el desafío de suerte a sus compañeros. La producción puso un total de 36 valijas dentro de la mansión y entre ellas estaba el famoso boleto dorado. La persona que lo encontrara primero sería la ganadora y fue así que el mexicano se adjudicó el primer título.

El segundo boleto se lo llevó Madison, al no obtener ninguna nominación en el llamado zoom. Desde hace algunos días, la producción anunció que el competidor que no obtuviera ningún voto de sus compañeros, se salvaría de la expulsión y automáticamente se convertiría en el segundo finalista.

Los dos primeros finalistas de La casa de los famosos @telemundorealities/Instagram

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos?

Si bien La Jefa todavía no da una fecha oficial para la última emisión, se presume que será el próximo 24 de abril. Lo que ocurre es que al día siguiente comenzará un nuevo reality show, Top chef VIP, en el mismo horario en el que se transmite La casa de los famosos.

LA NACION