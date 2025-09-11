Quién ganará la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, según la inteligencia artificial

Este sábado 13 de septiembre, Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada para definir al campeón unificado de peso supermediano. Los sitios de apuestas, expertos y aficionados ya han dado a su favorito para llevarse el título. Incluso la inteligencia artificial ya tiene un primer panorama.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: quién ganará según la IA

Canelo y Crawford se convirtieron en el centro de atención por su trayectoria en el mundo del boxeo, por lo que especialistas deportivos, celebridades y hasta exboxeadores mostraron su emoción por el combate.

Los pronósticos sobre quién será el ganador no son claros, ya que ambos pugilistas podrían dan un gran combate, e incluso la Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas en español), pronostica un enfrentamiento complicado para ambos.

Canelo Álvarez y Terence Crawford será el combate estelar de la cartelera del 13 de septiembre (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

ChatGPT

Pronostica una victoria del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez por decisión, ya que considera que tiene ciertas ventajas en manejo de combate.

Entre las fortalezas que destaca del pugilista latino es que ha enfrentado a mejores boxeadores como Floyd Mayweather y Gennady Golovkin. Uno de sus puntos fuertes es que la pelea se podría centrar en el movimiento de torso y los contragolpes, de acuerdo con la IA.

Aunque GPT se inclina por una victoria para el mexicano, no descarta que Crawford podría complicar la pelea e inclusivo podría ganar si logra imponer su estrategia técnica, moverse bien, evadir los ataques de Canelo y conectar sus golpes con precisión.

Copilot

El análisis de Copilot da una ventaja a Canelo por pelear en el rango de peso supermediano, donde es más fuerte, ya que Crawford tuvo que subir dos categorías de peso, de 154 libras (69.8 kilogramos) a 168 libras (76.2 kilogramos) para enfrentar al pugilista mexicano.

De acuerdo con la herramienta tecnológica, entre las fortalezas de cada uno se encuentran:

Canelo Álvarez: es más fuerte físicamente, tiene experiencia en diversas categorías, cuenta con gran pegada y defensa sólida.

Terence Crawford: pugilista técnico, rápido, versátil y con inteligencia dentro del ring. Una de sus ventajas es su historial invicto y la manera en que se adapta a cualquier rival.

El pugilista estadounidense busca ser el campeón unificado de peso supermediano (Instagram/@tbudcrawford) (Instagram/@tbudcrawford)

Copilot considera que el triunfo se lo llevará Canelo Álvarez, pero no descartó una sorpresa del estadounidense, siempre y cuando logre imponer su ritmo y técnica durante la mayor parte de la pelea.

Perplexity

La herramienta destaca que la pelea entre “Canelo” y “Bud” es difícil de predecir debido a la calidad de ambos boxeadores. El mexicano cuenta con poder, agresividad y técnica que lo han llevado a conseguir títulos mundiales.

Además aclara que Canelo cuenta con ventaja en tamaño y experiencia en peleas de alto nivel, mientras que Crawford se destaca en rapidez y movilidad. Ambos poseen gran fortaleza mental y resistencia.

Perplexity asegura que el combate se definirá por decisión dividida o por un nocaut técnico en rounds avanzados. Y aunque no dio un favorito claro, destacó que las probabilidades se encuentran a favor de Canelo Álvarez.

A qué hora es el combate de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en EE.UU.

La pelea se realizará este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Según DAZN, la transmisión del combate en Netflix comenzará a las 21.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, y se podrá disfrutar a través de la plataforma de streaming sin cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

Canelo y Crawford pelearán por primera ocasión en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (X/@AllegiantStadm) (X/@AllegiantStadm)

A partir de esa hora iniciarán los combates pactados para ese día y posteriormente se llevará a cabo la pelea estelar. De tal manera que el combate principal arrancará a las 23.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos.

La cartera del 13 de septiembre será: