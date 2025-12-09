Quién va ganando las elecciones en Honduras, con más del 90% del escrutinio oficial

Los resultados de las elecciones en Honduras se acercan a su determinación este martes 9 de diciembre, con el 90,4% del escrutinio oficial. Los comicios del domingo 30 de noviembre pasado sentaron las bases de la carrera electoral entre Nasry Asfura (Partido Nacional), que lleva la delantera, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla (Partido Liberal), y, en última instancia, Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación).

Resultados de las elecciones en Honduras, con el escrutinio casi finalizado

Asfura obtuvo el 40,52% de los votos (con 1.298.835 apoyos) hasta el momento, mientras que Nasralla alcanzó el 39,20% (con 1.256.428 votos). Quien se posicionaba como otra de las candidatas favoritas para suceder a Xiomara Castro fue Moncada, quien presentó un descenso en los apoyos y se mantuvo en el 19,29% (con 618.448).

Asfura y Nasralla lideran la carrera por la presidencia de Honduras en estas elecciones JOHNY MAGALLANES� - AFP�

Los datos fueron publicados por el Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras este martes. Los otros dos candidatos en la carrera por la presidencia son:

Jorge Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad Social Demócrata) : con el 0,79% y 25.421 votos)

: con el 0,79% y 25.421 votos) Mario Enrique Rivera (Partido Demócrata Cristiano): con el 0,17% y 5516 apoyos)

Los resultados preliminares de las elecciones de Honduras con el 90,4% del escrutinio CNE Honduras

En tanto, se registraron 68.075 votos en blanco y 119.889 se declararon nulos, en unos resultados que se demoran por el momento más de nueve días desde los comicios. Por otra parte, 2773 actas presentaron inconsistencias y serán revisadas.

A qué candidato apoyó Donald Trump en las elecciones de Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo al líder del Partido Nacional, en medio de la carrera por gobernar el país latino.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, EE.UU. le brindará un gran apoyo", expresó el mandatario republicano en su perfil de Truth Social el 28 de noviembre, dos días antes de las elecciones.

El mandatario estadounidense se pronunció sobre los comicios en Honduras y respaldó a un candidato Truth Social/Donald Trump

La polémica que rodeó a las elecciones en Honduras y cuándo se conocerán los resultados

El CNE tiene hasta 30 días desde la votación para divulgar los resultados oficiales de los comicios. En medio de la contienda, Nasralla denunció una alteración de los datos de las elecciones.

A través de una publicación en su perfil de X, el representante del Partido Liberal escribió que, el jueves 4 de diciembre: “A las 3.24 horas de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos".

Y siguió: “Los 1.081.000 votos de Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla". En ese sentido, el candidato aseveró un “juego limpio” y exigió una investigación a ciertas entidades presuntamente involucradas.

Nasralla denunció cambio en los datos de cada candidato X/@S

En tanto, Asfura pidió tranquilidad: “Agradecemos a cada ciudadano que salió a votar y reitera su compromiso de seguir defendiendo la voluntad del pueblo hondureño“.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos señaló que las elecciones presidenciales hondureñas “fueron íntegras”, así como que no existiría ninguna evidencia creíble de que deban ser anuladas.

En declaraciones remarcadas por AFP, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense instó a todas las partes a “respetar la independencia de las instituciones electorales”.