En la reciente semifinal de Mira quién baila ¡La Revancha! se dieron a conocer ocho coreografías impresionantes que alcanzaron un nivel artístico profesional. Este momento fue uno de los más álgidos en las 11 temporadas del programa. Lis Vega, Adrián Lastra, Lambda García demostraron su compromiso y avance, lo que desencadenó dilemas entre los jueces al tener que elegir a los tres finalistas, pero finalmente fueron ellos los que salieron victoriosos. Raúl Coronado fue el eliminado de la noche y la fundación TeletonUSA recibirá un cheque de 5000 dólares.

Más allá de las ejecuciones coreográficas y la emoción de descubrir a los finalistas, la séptima gala se enriqueció con la presencia estelar de Yng Lvcas y su éxito ‘La Bebé’. Este tema encendió la pista y expandió la energía en todo el foro con el respaldo de los bailarines y coreógrafos del programa.

El joven de 23 años, originario de Guadalajara, México, inyectó ánimo y alentó a los cuatro semifinalistas para que dieran lo mejor de sí. Además, fue una oportunidad invaluable en la que la jueza Bianca Marroquín dedicó tiempo a cada participante: fue a sus ensayos, ofreció valiosos consejos y evaluó las coreografías con el fin de elevar el nivel de sus actuaciones.

Los tres finalistas de Mira quién baila, La Revancha son Lis Vega, Adrián Lastra y Lambda García

Así fue la coreografía de Lambda García en Mira quién baila

La gala también tuvo una sorpresa: la coreografía de Lambda García. El actor de telenovelas presentó un baile nunca antes visto en un reality show: se convirtió en el primer concursante en bailar con una persona de su mismo género. “Vivimos en el 2023, creo que debemos dejar de juzgar, de tratar mal, de poner palabras en la boca de alguien más, de enjuiciar”, comentó el también modelo, según People en Español. “Estos son dos hombres bailando, nada más, dos hombres que traen una historia, que se atreven y no pasa nada. ¿A alguien le pasó algo por ver a dos hombres bailar, abrazarse y decir ‘te quiero, gracias, estoy aquí’? Eso es lo que quiero mostrar, que no pasa nada”. Su compañero de baile fue el coreógrafo, actor y productor Jonathan Platero.

Lambda García es uno de los tres finalistas del reality de Univision. El actor siempre ha tratado de transmitir un mensaje de inclusión y respeto, especialmente para la comunidad LGBT+: “Era un baile complicado. Era un baile que tenía una dedicatoria especial, a mucha gente, a nadie en particular, pero a mucha gente, me gustó. Me gusta ser parte de lo distinto, de lo nuevo, hay que seguir creando, hay que proponer, para eso estamos aquí, para imaginar”.

El novio de Lambda García se llama Diego Oseguera

García es novio del también actor mexicano Diego Oseguera, a quien felicitó hace cinco días con motivo de su cumpleaños, con una foto romántica. “Una vuelta más al sol (y no, no es más chico que yo)”, escribió Lambda. La respuesta de su pareja llegó enseguida: “¡Te amo! Por muchas más vueltas al sol contigo”.

Lambda García estudió teatro musical en la Broadway Dance Academy, de Estados Unidos, y es egresado del Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión (CEFAT) de TV Azteca. Años después, dio sus primeros en el mundo actoral en producciones como Se busca un hombre, El Chema, El señor de los cielos, entre otras.

