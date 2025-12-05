Ralph Lauren revela los uniformes de EE.UU. para los Juegos Olímpicos 2026: el estilo “vintage” que usarán los atletas

A falta de pocos meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se celebrarán en Italia, Ralph Lauren reveló los uniformes de los atletas de Estados Unidos. Con dos conjuntos distintos para las ceremonias de apertura y clausura del certamen internacional, es el décimo uniforme consecutivo que fabrica esta prestigiosa marca para el equipo estadounidense.

Cómo son los uniformes de EE.UU. para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El jueves 4 de diciembre, Ralph Lauren presentó los conjuntos para el desfile de la Ceremonia de Apertura y Clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026. Una parte del certamen se llevará a cabo en la ciudad conocida como la “capital de la moda”.

Los uniformes de Ralph Lauren que vestirán los atletas de EE.UU para la Ceremonia de Apertura incluyen un abrigo de lana blanco invernal llamativo con botones de madera Ralph Lauren - Ralph Lauren

Según detalló la compañía en un comunicado de prensa, el uniforme de la Ceremonia de Apertura incluye:

Un abrigo de lana blanco invernal con botones de madera

Un suéter de cuello alto de lana con patrones de la icónica bandera estadounidense

Pantalones de lana a medida.

Por otro lado, el conjunto de la Ceremonia de Clausura se inspira en los kits de carreras de esquí vintage y está compuesto por:

Una chaqueta acolchada deportiva y moderna con bloques de color y detalles llamativos.

Un suéter de cuello alto de lana en una paleta de colores patrióticos

Un pantalón utilitario blanco.

Ambos conjuntos se completan con gorros y guantes de punto con patrones en rojo, blanco y azul, un cinturón de cuero y botas alpinas marrones con cordones rojos. De acuerdo a la empresa, las prendas fueron fabricadas enteramente en Estados Unidos.

“Ralph Lauren ha tenido el inmenso privilegio de vestir al equipo estadounidense durante casi 20 años. La importancia y la magnitud de vestir a los increíbles atletas de nuestra nación, en el escenario más dramático del deporte mientras persiguen sus sueños de toda la vida, es un honor que nunca se desvanece”, manifestó David Lauren, director de marca e innovación de la compañía.

Cómo comprar los uniformes de EE.UU. para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Desde el jueves 4 de diciembre, los uniformes están disponibles en locales seleccionados de Ralph Lauren en Estados Unidos, en tiendas departamentales seleccionadas y en línea, a través de Ralphlauren.com y TeamUSAShop.com.

Más allá de la vestimenta oficial para los atletas, el equipo de Ralph Lauren lanzó prendas y accesorios para hombre, mujer y niño que “refleja el estilo sofisticado y la energía audaz de los Juegos de Invierno”.

El suéter de Ralph Lauren para la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos 2026 tiene un valor de US$698 en su página web

Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se celebrarán del 4 al 22 de febrero de 2026. El certamen tendrá su comienzo oficial en la ceremonia inaugural del 6 de febrero, pero algunos eventos deportivos empezarán días antes.

El primer deporte del certamen internacional será el curling, que se disputará el miércoles 4 de febrero. Al día siguiente, el jueves 5 del mismo mes, comenzará la acción para el hockey sobre hielo femenino y snowboard.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebrarán en Milan y Cortina D'Ampezzo del 4 al 22 de febrero Olympics - Olympics

El certamen contará con 116 eventos con medallas en 16 deportes. Entre ellos, tendrá su debut el esquí de montaña, cuyos competidores combinarán escalada con esquí alpino mientras recorren el norte de Italia.

Según Olympics, estos son los deportes que participarán en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026: