Raya diablo: la extraña criatura que fue vista por primera vez en la costa este de EE.UU.

Una criatura marina en peligro de extinción fue documentada en la costa este de Estados Unidos por primera vez, según los investigadores. Un nuevo estudio dirigido por Jessica Pate, de la Marine Megafauna Foundation (MMF), demostró la presencia de rayas diablo (Mobula tarapacana/sicklefin devil ray), también conocidas como manta cornuda, mobula espinosa o raya del diablo chileno.

Catalogadas como especies en peligro de extinción, es la primera vez que se documentan en esa región de EE.UU. Según el estudio que se publicó en la revista Journal of the Marine Biological Association del Reino Unido, se trata de un pez gigante que tiene la capacidad de sumergirse a profundidades de hasta 2000 metros.

Según reseña la revista especializada Oceanographic, el estudio comenzó cuando Pate, quien también es directora nacional de la MMF en EE.UU., recibió una foto de una de estas rayas en 2018 enviada por un buzo en Florida, identificado como Jeff Joel. Este indicio la llevó a iniciar una colaboración entre la fundación, NOAA Fisheries y Normandeau Associates Inc, con la que registraron diferentes datos, incluidas imágenes de buzos, estudios aéreos, informes de observadores de la pesca y hasta de las redes sociales.

Un ejemplar de Sicklefin Devil Ray o Mobula tarapacana Normandeau

En total, esta investigación documentó 180 apariciones y 361 ejemplares de este tipo de rayas, recogidos entre 1996 y 2022 en aguas de la costa este de EE.UU. y el Golfo de México.

Por su parte, Julia Wilmott, de Normandeau Associates Inc., declaró: “Normandeau está encantada de poder contribuir a estos conocimientos. Es un ejemplo de lo importante que es compartir datos. En este caso, usamos información para ayudar a la ubicación responsable de proyectos eólicos marinos por parte de la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York, que contribuyen a profundizar en el conocimiento de las especies que habitan nuestros océanos”.

Jessica Pate añadió: “El impulso original para este estudio fue un informe ciudadano enviado desde Florida, que dio lugar a apariciones en otras bases de datos (...) A menudo la gente no sabe que estas rayas existen: a veces se confunden con las mantas, que son aún más gigantescas. Este estudio muestra cómo los no científicos hacen observaciones realmente valiosas y contribuyen a la conservación de especies amenazadas”.

El estudio da luz sobre la presencia de estos animales y también destaca las áreas donde podrían estar en mayor riesgo. Antes de julio de 2019, los observadores no clasificaban las capturas accidentales de rayas según su especie real, por lo que con esto tanto investigadores como conservacionistas pueden comprender mejor el impacto de la pesca de estos animales y tomar decisiones más informadas.

Un ejemplar de Sicklefin Devil Ray o Mobula tarapacana Jessica Pate/MMF

Pate agregó: “Se sabe poco de las rayas diablo falciformes en Estados Unidos. Este estudio pone de relieve cómo las observaciones accidentales y los datos de los observadores pueden aportar conocimientos vitales sobre especies raras, vulnerables y difíciles de estudiar. Esperamos que esto anime a otros investigadores y gestores a examinar las bases de datos regionales en busca de información sobre otras especies de las que se tienen pocos datos.”

La investigación, titulada Multiple datasets confirm range extension of the Sicklefin Devil Ray Mobula tarapacana in the western North Atlantic Ocean off the eastern United States, se publicó en el Journal of the Marine Biological Association del Reino Unido.

¿Cómo son las rayas diablo?

Los hallazgos amplían el área de distribución que se conocía de las rayas e incluyen tanto al Atlántico como al Golfo de México. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en un informe 2019, están clasificadas en peligro de extinción.

Las rayas se pescan en todo el planeta, sobre todo en India e Indonesia, de forma involuntaria. Si bien no se tienen muchos detalles sobre su biología, agrega el informe, este tipo solo tendrían una cría cada pocos años, por lo que es difícil reponer su población.

