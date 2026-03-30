EE.UU. emite una alerta de seguridad: el país que revisará tus dispositivos en sus aeropuertos tras cambiar sus leyes

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en el sitio web oficial de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Según el anuncio, el gobierno de Hong Kong, modificó sus leyes y ahora los teléfonos móviles de los pasajeros pueden ser revisados por funcionarios de Migración.

Qué pueden revisr en los teléfonos las autoridades de Hong Kong

El Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong y Macao publicó una alerta el 23 de marzo en la que informó las normas de aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Con las leyes actualizadas, es necesario entregar celulares y cualquier otro dispositivo que soliciten las autoridades.

A partir de ahora, las personas de EE.UU. que viajen al país asiático deberán permitir que las autoridades revisen sus celulares y cualquier otro dispositivo móvil Freepik

Desde la semana pasada, negarse a proporcionar a la policía de Hong Kong las contraseñas o la asistencia para descifrar el acceso a cualquier dispositivo electrónico personal, incluidos teléfonos móviles y ordenadores portátiles, constituye un delito, según el comunicado.

El cambio legal se aplica a todas las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses, que se encuentren en el territorio, ya sea que lleguen o estén de paso en el Aeropuerto Internacional.

Además, el gobierno de Hong Kong tiene mayor autoridad para confiscar y retener, como prueba, cualquier dispositivo personal que considere vinculado a delitos contra la seguridad nacional.

Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses que viajen al país asiático

El comunicado compartido por las autoridades estadounidenses señala que las personas que viajen al territorio de Hong Kong pueden tomar las siguientes medidas de precaución:

Visitar el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) . Para inscribirse en la iniciativa actualizada, la persona podrá configurar sus preferencias y seguir recibiendo alertas y mensajes de la embajada o consulado estadounidense más cercano.

. Para inscribirse en la iniciativa actualizada, la persona podrá configurar sus preferencias y seguir recibiendo alertas y mensajes de la embajada o consulado estadounidense más cercano. Animar a amigos y familiares que viajan o viven en el extranjero a anotarse en STEP . Los ciudadanos pueden optar por registrarse para recibir alertas sobre traslados individuales o advertencias a largo plazo sobre países específicos que ellos o sus seres queridos visitan o donde residen.

. Los ciudadanos pueden optar por registrarse para recibir alertas sobre traslados individuales o advertencias a largo plazo sobre países específicos que ellos o sus seres queridos visitan o donde residen. Seguir a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en las redes sociales (@travelgov), así como a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Los ciudadanos de EE.UU. que no compartan su clave para acceder a su teléfono en Hong Kong podrían ser detenidos Freepik

En caso de arrestos, el viajero debe ponerse en contacto con el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong y Macao.

Nivel de alerta y recomendaciones de EE.UU. a quienes visiten Hong Kong desde EE.UU.

En su sitio web oficial, el DOS coloca a Hong Kong en el nivel 2 de alerta. Según esta clasificación, recomienda extremar la precaución al viajar a la región continental debido a la “aplicación arbitraria de las leyes locales”.

De esta manera, aconseja a los viajeros tomar los siguientes recaudos:

Anotar “Región Administrativa Especial de Hong Kong” en el pasaporte estadounidense y llevarlo siempre consigo.

Leer la página de información turística de la RAE de Hong Kong.

Prestar atención al entorno.

Evitar las manifestaciones.

Tener precaución en las proximidades de grandes concentraciones o protestas.

Evitar tomar fotografías de manifestantes o policías sin permiso.

Mantener un perfil bajo.

Consultar el Informe sobre la seguridad de China elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero.

Evitar consumir drogas en la Región Administrativa Especial de Hong Kong o antes de llegar a la misma.

Visitar la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para obtener la información más reciente sobre salud en viajes.

Preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia.

Revisar la lista de verificación del viajero .

Monitorear los medios locales, los sitios web de transporte local y aplicaciones como MTR Mobile o autobús urbano para obtener actualizaciones.

Por su parte, Macao está clasificado en el mismo nivel de alerta, y según la página oficial de la agencia, los viajeros con destino a la jurisdicción deben seguir las mismas recomendaciones.