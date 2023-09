escuchar

Un grupo de civiles armados, vinculados al Cártel de Sinaloa, ingresaron en medio de ovaciones al municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, un estado ubicado en el sureste de México. Videos de ese momento comenzaron a circular en las redes sociales, lo que ocasionó un despliegue masivo de las Fuerzas Armadas del territorio azteca. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que podría tratarse de una estrategia en su contra por parte de sus adversarios.

Esta célula delictiva entró a esa ciudad para disputarse el terreno y el tráfico de drogas de la frontera con Guatemala, donde ha mantenido una pugna en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó El Universal. A su llegada al municipio chiapaneco, presuntamente desarticularon los bloqueos que los integrantes del CJNG mantenían en la localidad de La Trinitaria desde hace varias semanas.

Por eso, a su arribo, los habitantes se reunieron en la carretera federal 190 Comitán - Frontera Comalapa para aplaudirles mientras ingresaban a la urbe. Decenas de personas hicieron vallas para celebrar y ovacionar a los presuntos delincuentes, quienes circulaban en camionetas blindadas, con armas de fuego de alto calibre.

Así fue el llamado desfile del Cártel de Sinaloa en Chiapas, México

El grupo perteneciente al cartel fundado por Joaquín Loera Guzmán, alias “El Chapo”, quien permanece bajo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, se abrió paso mientras portaba ropa tipo militar. Además, los hombres llevaban chalecos tácticos antibalas con la leyenda “MARINA” bordada, para hacer alusión a la Secretaría de la Marina (Semar), de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Al mismo tiempo, los residentes locales les gritaban palabras de aliento como “puro Sinaloa” y “vamos con todo” mientras aplaudían. Por su parte, los presuntos sicarios les respondieron “pura gente del Mayo”, lo que significa que pertenecen a la fracción de Ismael Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, quien lidera el Cártel de Sinaloa.

Refuerzan seguridad en Chiapas tras desfile del Cartel de Sinaloa

Ante la viralización del desfile del comando armado, el presidente López Obrador ordenó reforzar la seguridad en Chiapas. Por otro lado, en una de sus tradicionales conferencias matutinas en el Palacio Nacional de México aseguró que la viralización de estos videos podría tratarse de una estrategia de la gente de “derecha” en su contra.

También, consideró que la presencia de grupos criminales y una narco-cultura como la que se apreció en las grabaciones no es generalizada en Chiapas y mucho menos en todo México. “Entonces sacaron un video en donde van entrando a Frontera Comalapa 20 camionetas y están del lado a lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos. Sí, pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo”, remarcó en declaraciones citadas por Milenio.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado a la población ante el desfile del Cártel de Sinaloa Aurea Del Rosario - AP

De igual forma, instó a los mexicanos a no cometer actos ilegales y no dejarse someter por las células de sicarios: “Estamos trabajando en beneficio de la gente, es donde se aplican más programas de Bienestar, por eso les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en la ilegalidad, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes. Y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando”.