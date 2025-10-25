Reembolsos de impuestos del IRS: cambia la forma en la que se pagará a los estadounidenses

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo método de pago en los cheques de reembolso para los contribuyentes de Estados Unidos. La medida se basó en una orden ejecutiva del gobierno federal, liderado por Donald Trump, y comenzó a regir de forma progresiva desde el 30 de septiembre de 2025.

Cómo será el nuevo método de pago de cheques de reembolso del IRS

En un anuncio publicado el 23 de septiembre, el IRS comunicó que los cheques de reembolso de impuestos en papel se eliminarían de forma gradual desde el 30 de ese mes de 2025 para contribuyentes individuales, en base a una colaboración con el Departamento del Tesoro. La iniciativa abrió un camino a la transición hacia los pagos electrónicos.

Sin embargo, las declaraciones de impuestos de 2025 se deben realizar con los formularios y procedimientos regulares, mientras la agencia no determine una directiva diferente. Esto incluye a quienes presenten sus prestaciones de 2024 sujetas a una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año.

Los métodos vigentes son en línea, a través de un profesional de impuestos aprobado por el IRS o en papel por correo.

Por qué el IRS modificó el método de pago para los cheques de reembolso en EE.UU.

La agencia federal detalló los motivos de la decisión sobre el cambio, basados en la orden ejecutiva 14247 emitida por la Casa Blanca en marzo de 2025, que se denomina “Modernización de los pagos hacia y desde las cuentas bancarias de Estados Unidos” y hacer referencia a “costos innecesarios, demoras y riesgos de fraude”.

Además de una mayor eficiencia y una menor inversión de gasto, el IRS indicó que “el depósito directo también evita que un cheque de reembolso sea devuelto a la agencia por no poder entregarse". En tanto, indicó que los pagos en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados que los del nuevo método.

Por otra parte, el organismo señaló que los contribuyentes que presenten sus declaraciones de impuestos con información bancaria válida recibirán depósitos directos. “Los reembolsos electrónicos permiten acceder a ellos más rápidamente, mientras que los pagos por correo postal pueden tardar seis semanas o más”, aclaró.

En ese sentido, el IRS puntualizó que los reembolsos emitidos de forma electrónica tienen un período de entrega estimado de 21 días o menos.

La recomendación del IRS para recibir el reembolso de impuestos en 2025

Con respecto a los depósitos directos, la agencia federal indicó que se trata del método más seguro y rápido para percibir la prestación. Así, detalló las herramientas para los contribuyentes que elijan esta vía: