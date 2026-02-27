Reforma electoral de Sheinbaum en México: qué pasará con los votantes migrantes desde el 2 de marzo
La iniciativa patrocinada por la presidenta consta de diez puntos clave que serán enviados ese día al Congreso de la Unión
- 3 minutos de lectura'
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó una reforma constitucional para cambiar el sistema electoral del país. La misma busca reducir el costo de los comicios y eliminar las listas de las cúpulas partidistas.
Punto por punto: en qué consiste la reforma y cómo afecta a los migrantes
La iniciativa patrocinada por Sheinbaum consta de diez puntos clave que serán enviados al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo de 2026. De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, las normativas principales incluyen:
- Integración del Congreso de la Unión
Se propone que los 500 integrantes de la Cámara de Diputados sean electos por votación directa. De ellos, 300 serán por mayoría relativa y 200 por representación proporcional bajo una nueva fórmula (97 mejores resultados no ganadores, 95 por votación directa de lista y 8 para residentes en el extranjero).
- Reducción del gasto
De aprobarse la normativa, se prevé reducir el gasto de las elecciones un 25%. Con esta medida, se disminuyen los recursos al INE, partidos políticos, organismos locales (OPLES) y tribunales electorales.
Asimismo, se establece que ningún alto mando del INE podría ganar más que la presidenta y se reduciría el gasto en los congresos y el número de regidurías.
- Regulación de inteligencia artificial (IA) y el uso de la TV en campañas políticas
El proyecto prevé regular el uso de la IA en las campañas políticas y la prohibición de bots en las redes sociales. De esta manera, se evita la utilización de deepfakes o audios alterados que afecten a los candidatos.
Asimismo, los tiempos diarios por emisora en periodo electoral se reducirán de 48 a 35 minutos.
- Democracia participativa y rechazo al nepotismo
Se prevé utilizar el voto electrónico para diferentes comicios como los referendos, plebiscitos y revocación de mandatos. De igual modo, reitera la prohibición de que los cargos de elección popular sean heredados a familiares directos y la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.
Cómo la medida incide en la comunidad migrante
La reforma no afecta a la comunidad migrante, que representa el 0,08% de los electores de acuerdo con un estudio presentado por AFP en 2024. Desde este punto, el enfoque principal es la reestructuración del sistema para los ciudadanos mexicanos, tanto dentro como fuera del país.
Entre las normativas que figuran en el proyecto de ley, se prevé facilitarles el voto durante los comicios legislativos a los “diputados migrantes” y la representación política directa en el Congreso de la Unión para los mexicanos que residen en el extranjero.
La propuesta llega después de la reforma del Poder Judicial, cuyo eje central era la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular.
