¿Descontrol en México? El conflicto detrás de BTS por el que Sheinbaum tuvo que intervenir

A falta de unos pocos meses para la presentación del grupo surcoreano de pop BTS en México, la alta demanda de boletos provocó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. En una conferencia de prensa, anunció que se comunicó con su par surcoreano para solicitar la habilitación de nuevas fechas y esta semana recibió una respuesta. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) denunció a Ticketmaster por irregularidades en la venta de entradas.

Como parte de su gira alrededor del mundo, BTS ofrecerá tres conciertos en México, pactados para el 7, el 9 y el 10 de mayo. La alta concentración de fanáticos llevó a que las 150 mil entradas disponibles se agotaran en solo 40 minutos desde que salieron a la venta.

Sheinbaum se comunicó con el presidente de Corea del Sur para solicitar nuevas fechas de BTS en México y recibió una respuesta ALFREDO ESTRELLA - AFP

En una conferencia de prensa realizada la semana pasada, Sheinbaum remarcó que el grupo es muy popular entre la juventud mexicana y reveló que se comunicó con Lee Jae-myung para solicitar nuevas fechas.

“Le escribí una carta al presidente de Corea. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, expresó entonces. Luego, detalló que más de un millón de personas competían por la compra de entradas, de acuerdo con la información de BBC.

La intervención de Sheinbaum se debe a que el promotor de conciertos local Ocesa le manifestó que organizar presentaciones adicionales era imposible debido al apretado itinerario de la banda.

Casi una semana después del pedido de la presidenta mexicana, el gobierno de Corea del Sur respondió oficialmente a su demanda.

Si bien no hay confirmaciones sobre nuevas fechas, Sheinbaum informó que desde la administración Jae-myung le aseguraron que trabajan al respecto. “Me contestó que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto con nosotros pronto”, comunicó, según consignó N+.

Ante las numerosas denuncias de la base de fanáticos de BTS en México, Profeco anunció el pasado 2 de febrero que inició un procedimiento legal contra Ticketmaster por una presunta infracción a la ley (PIL).

A través de su sitio web oficial, el organismo detalló que la empresa podría ser sancionada con una multa superior a los cinco millones de pesos mexicanos. Además, cuenta con diez días hábiles para presentar pruebas y manifestarse; el plazo vence el 12 de febrero.

La Procuraduría también envió exhortos por vía electrónica a las plataformas de reventa Viagogo, StubHub y Helloticket. Estas compañías, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, fueron advertidas por prácticas desleales contra las personas consumidoras.

La plataforma de venta de entradas para el concierto de BTS en México fue denunciada por irregularidades

En caso de no obtener respuesta, el gobierno mexicano iniciará acciones legales y administrativas, entre ellas procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones para operar en México.

De acuerdo con BBC, en Ticketmaster, el canal oficial de venta, las entradas se vendían entre 1800 y 17.800 pesos (100 y 1030 dólares). Por su parte, las plataformas de reventa las ofrecían entre 11.300 y 92.100 pesos (US$655 y US$5300).

La popular banda surcoreana no lanza música en conjunto desde 2022. En aquel entonces, los integrantes decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras individuales, mientras que luego debieron cumplir con el servicio militar obligatorio.

Después de casi cuatro años sin presentaciones, el grupo, integrado por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, volverá con su gira mundial y un nuevo álbum musical, titulado ARIRANG, que será lanzado en marzo.

El grupo BTS se presentará en México como parte de su gira mundial tras casi cuatro años de inactividad

El inicio de la gira tendrá lugar en abril en Corea del Sur. Posteriormente, se presentarán en América del Norte y del Sur, Australia y Europa con más de 70 fechas. El objetivo es finalizar el tour en 2027.

En México, brindarán su show los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, ubicado en Ciudad de México, con capacidad para 65.000 asistentes.