Regla de los 25 años: autos legendarios que se pueden importar a EE.UU. en 2026

La regla de los 25 años en Estados Unidos permite la importación de vehículos extranjeros con más de dos décadas y media de antigüedad sin tener que pasar por los trámites estrictos del Departamento de Transporte Federal (DOT, por sus siglas en inglés).

Autos que se pueden importar a EE.UU. en 2026

Con la aplicación de la norma de los 25 años, Forbes destaca una lista de vehículos deportivos de renombre provenientes de Japón y que hasta ahora no habían circulado en el país norteamericano; estos son:

Nissan Skyline GT-R Nismo Z-Tune

Un automóvil de 1999 que se ha vendido en subastas por más de un millón de dólares. Destaca por su diseño y por la potencia de su motor.

Modelo Nissan Skyline GT-R Nismo Z-Tune puede ser importado a EE.UU. bajo la norma de los 25 años (Amazon)

Mazda RX-7 Spirit R

Es un clásico del año 2000 que tiene un motor rotativo de doble rotor, 276 hp y una caja de cambios de 6 velocidades. Su precio supera los US$180 mil.

El Mazda RX-7 Spirit R se vende en más de US$180 mil en EE.UU. (Mazda)

Honda NSX Tipo S

Un vehículo legendario y revolucionario cuyo modelo NSX Type S se estrenó en el 2000. En subastas se ha vendido en más de US$350 mil.

El Honda NSX Tipo S fue un auto revolucionario estrenado en el 2000 (Honda)

Mitsubishi Lancer Evolution Edición Tommi Makinen

Es una leyenda de su época; lanzado en 1999, se vende por hasta US$95 mil en Estados Unidos.

El modelo Mitsubishi Lancer Evolution Edición Tommi Makinen celebró cuatro títulos del Campeonato Mundial de Rally de Makinen (Mitsubishi)

Otros automóviles que también destacan por su diseño y cualidades del motor, y que en 2026 podrán cruzar la frontera estadounidense sin problemas, de acuerdo con Car and Driver, son:

Renault Clio V6

Mitsubishi Lancer Evo VII, el modelo lanzado en 2021

MG ZR

Renault Avantime

Honda Accord Euro-R

Lo que hay que saber de la regla de los 25 años en EE.UU.

La regla de los 25 años fue promulgada en 1988 y establece que la importación de vehículos de dos décadas y media o más de antigüedad está exenta de las normas de seguridad del DOT y de las de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Esto permite la importación de automóviles clásicos e históricos y los exime de modificaciones técnicas. Algunos puntos que hay que considerar son:

Se toma en cuenta la antigüedad con base en la fecha de fabricación.

Estos automóviles no necesitan cumplir con las Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) ni estándares de emisiones de la EPA.

Los automóviles importados bajo esta norma sí están sujetos a impuestos de importación .

. Es necesario presentar el Formulario DOT HS-7 y EPA 3520-1 en el puerto de entrada.

Los vehículos de 100 años o más califican como antiguos y no forman parte de esta normativa.

El Renault Avantime podrá importarse a EE.UU. en 2026 bajo la ley de los 25 años (Dyler)

El título de propiedad original, la factura de venta y los documentos de embarque son algunos de los papeles necesarios para la importación.

Además, se deben tomar en cuenta las normativas estatales y locales del destino del automóvil, ya que algunas entidades tienen requisitos de emisiones más estrictos.

Para demostrar la antigüedad de fabricación del vehículo, se permite la etiqueta fijada permanentemente, la factura que muestre la fecha en la que el automóvil fue vendido por primera vez, un documento de registro o una declaración avalada por una sociedad histórica de automóviles reconocida.

Si el importador no puede demostrar que cumple con los requisitos del DOT, el vehículo deberá ingresar a través de un importador registrado.

La CBP también señala que los automóviles clásicos o antiguos deben cumplir con un arancel basado en su valor al momento de su ingreso.