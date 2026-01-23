Remate de televisores en Walmart: lo que hay que saber sobre los últimos descuentos en EE.UU.

En Estados Unidos se puede acceder a una oferta imperdible de televisores en Walmart. La cadena lanzó un remate especial válido únicamente para compras en línea a través de la sección Clearance de su sitio oficial, con modelos de marcas propias y fabricantes internacionales. Los descuentos reducen los precios finales hasta cerca de un 45% respecto de su valor en las tiendas físicas.

¿Cuáles son los modelos de televisores que tienen descuento en Walmart?

Los televisores de la marca onn, desarrollados por Walmart, concentran la mayor cantidad de descuentos. Las opciones disponibles van desde pantallas compactas hasta equipos 4K de mayor tamaño.

Los televisores onn concentran la mayor parte de las ofertas publicadas Walmart

Estos son los productos en oferta, según el sitio oficial:

Onn Smart TV 50” Clase 4K UHD Roku : se ofrece a US$158 , tras bajar desde US$178. El ahorro es de US$20 y el modelo registra una calificación de 4,4 estrellas basada en 53.890 opiniones.

: se ofrece a , tras bajar desde US$178. El ahorro es de US$20 y el modelo registra una calificación de 4,4 estrellas basada en 53.890 opiniones. Onn Smart TV Roku 32” Clase 720P HD : identificado como “el más vendido”, figura a US$74 frente a su precio anterior de US$98.

: identificado como “el más vendido”, frente a su precio anterior de US$98. Onn Smart TV 55” Clase 4K UHD Roku : aparece rebajado a US$198 . Antes de la promoción valía US$248.

: aparece rebajado a . Antes de la promoción valía US$248. Onn Smart TV 43” Clase 4K UHD Roku : en liquidación a US$138 , tras un descuento de US$40.

: en liquidación a , tras un descuento de US$40. Onn Smart TV Roku 24” Clase 720P HD: disponible a US$64, con una reducción de US$10.

El remate también incorpora modelos de marcas reconocidas como TCL Walmart

Además de los modelos de marca propia, el remate incluye televisores de fabricantes reconocidos:

TCL 75” Clase 6-Serie 8K Mini-LED UHD QLED Roku : se ofrece a US$1298 , mientras que antes estaba a US$1405,13. El ahorro es de US$107,13. Este televisor tiene un cargo adicional de US$49,97 por envío.

: se ofrece a , mientras que antes estaba a US$1405,13. El Este televisor tiene un cargo adicional de US$49,97 por envío. Samsung 55” Clase S90D OLED Smart TV (modelo 2024): figura a US$1059, con un precio previo de US$1169. Esto implica un descuento de US$110.

Tanto los televisores de la marca onn como el modelo Samsung 55” incluyen envío gratis.

El Samsung OLED de 55 pulgadas modelo 2024 aparece con una rebaja superior a US$100 Walmart

¿Qué descuentos aparecen en televisores con Google TV?

La sección Clearance (liquidaciones) también reúne rebajas en modelos con sistema Google TV, con caídas de precio más pronunciadas en relación con su valor original.

FPD Smart TV 40” Full HD 1080P : figura como “Oferta Exprés” a US$150,89 , frente a un precio previo de US$249,99. El ahorro alcanza US$99,10. Incluye Google Play Cast integrado, audio Dolby y HDR10. El producto suma 127 opiniones con una calificación de 4,1 estrellas.

: figura como “Oferta Exprés” a , frente a un precio previo de US$249,99. El ahorro alcanza US$99,10. Incluye Google Play Cast integrado, audio Dolby y HDR10. El producto suma 127 opiniones con una calificación de 4,1 estrellas. FPD Smart TV 65” 4K UHD: aparece rebajado a US$441,99 y costaba US$799,99. Tiene 15 reseñas y una valoración de 3,3 estrellas.

Las diferencias de precios entre la compra online y la tienda física en Walmart

El influencer @latinosenusa82, con más de 110 mil seguidores en Instagram, explicó en un video que los precios en tienda suelen ser más altos porque allí no se aplica la promoción online.

Como ejemplo, señaló que un televisor con un valor de US$498 en el local puede costar US$100 menos al adquirirlo en línea.

En locales, un mismo televisor puede costar hasta US$100 más que en la web

A su vez, recomendó maximizar el ahorro mediante aplicaciones como Fetch, una plataforma que funciona con un sistema de recompensas por compra.

Según su página oficial, esta app permite subir recibos vigentes y sumar puntos por cada comprobante cargado. Además, ofrece promociones personalizadas que aceleran la acumulación.

Luego, los puntos pueden canjearse por tarjetas de regalo en una amplia variedad de comercios y marcas, tanto de consumo masivo como de servicios.