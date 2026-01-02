Productos rebajados con hasta el 90% de descuento: el remate de Hobby Lobby empieza hoy, 2 de enero de 2026
La popular cadena minorista ofrecerá las ofertas más importantes desde que comenzó la temporada de precios bajos en septiembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La cadena minorista Hobby Lobby dio inicio a la fase final de su esperada liquidación de temporada, en donde alcanzará descuentos de hasta el 90% en decoración y artículos de Navidad. Tras un cronograma de rebajas que comenzó con un 50% en septiembre y escaló al 80% a finales de diciembre, la tienda activa este 2 de enero su descuento más agresivo del año.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
