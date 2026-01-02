LA NACION

Productos rebajados con hasta el 90% de descuento: el remate de Hobby Lobby empieza hoy, 2 de enero de 2026

La popular cadena minorista ofrecerá las ofertas más importantes desde que comenzó la temporada de precios bajos en septiembre

LA NACION
La tienda Hobby Lobby tendrá este viernes descuentos de hasta 90% en los artículos navideños
La tienda Hobby Lobby tendrá este viernes descuentos de hasta 90% en los artículos navideñosFotomontaje: Google Maps y Stock en Canva

La cadena minorista Hobby Lobby dio inicio a la fase final de su esperada liquidación de temporada, en donde alcanzará descuentos de hasta el 90% en decoración y artículos de Navidad. Tras un cronograma de rebajas que comenzó con un 50% en septiembre y escaló al 80% a finales de diciembre, la tienda activa este 2 de enero su descuento más agresivo del año.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
