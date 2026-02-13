Reportan la primera muerte de un militar de EE.UU. desplegado en el Caribe: se cayó por la borda del buque Iwo Jima

WASHINGTON.– Un infante de la Marina de Estados Unidos murió tras caer por la borda del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, confirmó esta semana el ejército norteamericano, en la primera muerte de un militar reportada desde que comenzó el despliegue en las aguas del Caribe el año pasado, y en el segundo incidente en la zona en los últimos días

El cabo segundo Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años y originario de Florida, cayó del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima el sábado pasado, informó el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado de prensa.

El ejército utilizó cinco buques de la Marina, 10 aeronaves y un dron Reaper de la Fuerza Aérea en una “operación de búsqueda y rescate de 72 horas”, indica el comunicado, pero no lo encontraron y fue declarado muerto el martes.

Se trata de la primera muerte anunciada públicamente de un miembro del ejército estadounidense durante la operación militar de Estados Unidos en la región. El hecho sigue bajo investigación militar.

Una imagen de Chukwuemeka Oforah, en 2024 compartida por el Cuerpo de Marines Cuerpo de Marines

“Estamos de luto junto con la familia Oforah”, declaró el coronel Tom Trimble, comandante de la 22° Unidad Expedicionaria de Marines. “La pérdida del cabo Oforah es profundamente sentida por todo el equipo de la Armada y el Cuerpo de Marines. Lo extrañaremos profundamente y su dedicación al servicio no será olvidada”.

Según el sitio de la cadena Fox News, Oforah era fusilero de infantería. Se había sumado al Cuerpo de Marines en octubre de 2023 y se graduó en Parris Island en febrero de 2024. Completó la Escuela de Infantería del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Lejeune, Carolina del Norte, y fue asignado al Tercer Batallón, Sexto Regimiento de Marines. Actualmente estaba desplegado en lo que el gobierno de Donald Trump llama “Operación Lanza del Sur”, una campaña militar en el Caribe para combatir el narcotráfico y que fue clave para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El Iwo Jima cumplió un rol particular aquel día de la incursión norteamericana en Caracas. Fue a bordo de ese buque que trasladaron al derrocado presidente y a su esposa, Cilia Flores, desde las costas de Venezuela, según la primera foto que difundió Trump del líder bolivariano acusado de narcotráfico en Nueva York tras su derrocamiento.

Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro y la acompañó con el texto "a bordo del USS Iwo Jima" TruthSocial/@realDonaldTrump

El gobierno de Trump ha desplegado desde agosto de 2025 una enorme fuerza naval en el Caribe, pero las bajas estadounidenses durante sus operaciones en la región han sido poco comunes. La Casa Blanca inició en septiembre una serie de ataques militares contra pequeñas embarcaciones que afirma eran usadas para el narcotráfico, además de incautar barcos petroleros. Los ataques contra presuntas “narcolanchas” –que ya suman 38 y más de 100 muertos- disminuyeron en frecuencia tras la captura de Maduro.

Choque

Por otro lado, el Comando Sur de Estados Unidos anunció el jueves que el destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply chocaron mientras el buque de guerra recibía suministros.

La maniobra suele implicar que las embarcaciones naveguen en paralelo, por lo general a una distancia de decenas de metros, mientras el combustible y los suministros se transfieren a través del espacio mediante mangueras y cables.

La colisión ocurrió cuando el buque de abastecimiento reabastecía de combustible al crucero USS Gettysburg por un lado y el Truxtun se aproximó desde el otro, según un funcionario estadounidense familiarizado con el incidente y que habló bajo condición de anonimato para tratar un percance que está bajo investigación.

El Comando Sur indicó que dos militares reportaron lesiones leves tras la colisión y que ambos se encontraban en condición estable. Los dos buques ahora navegan sin problema, añadió.

FILE - U.S. warship the USS Truxtun sails in Bosporus Strait en route to the Black Sea, in Istanbul, Turkey, March 7, 2014. (AP Photo/Emrah Gurel, file)� Emrah Gurel� - AP�

El USS Truxtun salió de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 3 de febrero. El destructor tuvo que regresar a puerto durante varios días para realizar “una reparación emergente de equipo” y finalmente zarpó hacia el Caribe el 6 de febrero, según un funcionario de la Marina que habló bajo condición de anonimato para tratar detalles operativos delicados.

El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe asciende a 12 buques, incluido el portaaviones Gerald R. Ford, así como el Iwo Jima y otros dos buques de asalto anfibio.

En febrero de 2025, el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante a las afueras del canal de Suez, cerca de Puerto Said, Egipto. Eso provocó daños menores al Truman, pero no hubo heridos.

Una investigación difundida en diciembre reveló que, como el portaaviones iba retrasado, el oficial que lo navegaba lo condujo a una velocidad peligrosamente alta.

El informe determinó que, cuando un buque mercante se desplazó hacia una trayectoria de colisión con el portaaviones, el oficial a cargo no tomó medidas suficientes para apartarse, y que el buque viajaba tan rápido que habría necesitado casi 2,5 kilómetros para detenerse después de parar los motores.

Agencias AFP y AP