República Dominicana vs. Corea del Sur hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en Miami

República Dominicana abre la fase de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) con un cruce de alto voltaje ante Corea del Sur, en Miami, en el que se juega su pase a semifinales. La novena caribeña llega a esta instancia como líder invicto del Grupo D, mientras que Corea se clasificó como segunda del Grupo C tras una fase de grupos exigente en Tokio.​

República Dominicana vs. Corea del Sur en vivo

De acuerdo con el cronograma oficial de cuartos de final, República Dominicana y Corea del Sur se enfrentarán el viernes 13 de marzo, a las 6.30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en loanDepot Park, el estadio de los Miami Marlins.

En la guía de TV del torneo, MLB detalla que el duelo será transmitido en Estados Unidos por FS2, dentro del paquete de derechos de FOX para el WBC 2026.

Cómo ver a República Dominicana en vivo desde USA

La forma principal de seguir el juego en territorio estadounidense será a través de FS2, como señala la nota de cuartos de MLB y el calendario de señales de Fox Sports.

Esa señal forma parte de la familia FOX, que reparte la fase de eliminación entre FOX, FS1 y FS2 según el horario y la relevancia de cada partido.

Todos los partidos del torneo pueden verse en la FOX Sports App y en FOX One, el hub digital de la cadena. Además, servicios como DirecTV Stream y Fubo ofrecen acceso a FS2 y al resto de las señales de la familia FOX dentro de sus paquetes deportivos.

Los jugadores de Corea del Sur se sacan selfies al festajar la victoria ante Australia en el Clásico Mundial de béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

Cómo llegan República Dominicana y Corea al cruce de cuartos

Según el repaso de la fase de grupos que hace MLB, República Dominicana completó una actuación perfecta en el Grupo D, con cuatro victorias en cuatro partidos: 12-3 frente a Nicaragua, 12-1 ante Países Bajos, 10-1 contra Israel y el 7-5 decisivo frente a Venezuela.

Corea del Sur, en tanto, llega como segunda del Grupo C tras un 2-2 que le permitió avanzar por criterios de desempate.

En la tabla aparecen las victorias 7-2 frente a Australia y 11-4 ante Czechia, así como las derrotas ajustadas ante Japón (8-6) y Chinese Taipei. Esa campaña lo instaló como C2 y definió el duelo frente a la República Dominicana, líder del Grupo D.

JUAN SOTO EN LA VICTORIA DE DOMINICANA

El partido pone cara a cara a una de las ofensivas más productivas de la primera fase con una selección asiática que combina buen pitcheo con un lineup disciplinado.

Para República Dominicana, el objetivo es volver a semifinales del WBC, instancia que ya alcanzó en 2006 y 2013, mientras que Corea busca meterse entre los cuatro mejores por primera vez desde 2009, cuando fue finalista ante Japón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.