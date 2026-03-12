Cuándo juega República Dominicana: su rival en cuartos del Clásico Mundial y posibles cruces hasta la final en Miami

República Dominicana llega a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) como líder invicto del Grupo D y ya conoce el camino que deberá recorrer en Miami si quiere pelear por el título. La novena quisqueyana se medirá con Corea del Sur en la primera ronda de eliminación directa y podría cruzarse más adelante con Venezuela o Japón rumbo a la final en loanDepot park.​

Partido de República Dominicana en cuartos de final

De acuerdo con el calendario oficial del torneo, República Dominicana disputará su partido de cuartos de final el viernes 13 de marzo, a las 6.30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el loanDepot Park de Miami.

En cuanto a la transmisión, la guía de TV del torneo indica que el partido se verá en Estados Unidos por FS2, dentro del paquete de señales de FOX Sports para el WBC 2026.

Como consignó Fox Sports, el duelo entre Corea y República Dominicana abre la jornada de cuartos de final y forma parte de una doble cartelera que se completa con Estados Unidos vs. Canadá desde Houston.

Cómo llega República Dominicana y qué implica el cruce con Corea

República Dominicana aseguró un récord de 4-0 en el Grupo D con su triunfo 7-5 sobre Venezuela en la última fecha de la fase de grupos, resultado que le dio el primer lugar de la zona.

Los jugadores de Corea del Sur se sacan selfies al festajar la victoria ante Australia en el Clásico Mundial de béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

De este modo, el equipo caribeño evitó el cruce directo con Japón en cuartos y quedó emparejado con Corea, el segundo del Grupo C.​

Corea se clasificó a cuartos tras un triple empate 2-2 con Chinese Taipei y Australia, resuelto a su favor por el criterio de desempate, lo que le permitió quedarse con el segundo lugar detrás de Japón.

El camino de Corea hasta esta instancia incluyó partidos cerrados en la fase de grupos , en los que el pitcheo y la defensa fueron claves para sostener la clasificación.

, en los que el pitcheo y la defensa fueron claves para sostener la clasificación. Según ESPN, para RD el desafío será imponer su poder sin descuidar los detalles frente a un rival acostumbrado a castigar errores individuales.​

Los posibles cruces de República Dominicana hasta la final en Miami

Una vez definidos los cuartos, el cuadro del WBC 2026 ordena las semifinales por lados del bracket. Según explicó MLB, el ganador de República Dominicana vs. Corea del Sur se cruzará en semifinales con el vencedor de Estados Unidos vs. Canadá, serie que también se juega en Miami.

El cierre del grupo D con sede en Miami tuvo el duelo más esperado por los latinos en Estados Unidos. República Dominicana y Venezuela se enfrentan esta noche en loanDepot Park Lynne Sladky� - AP�

De acuerdo con la guía “Bracket, schedule, how to watch” de MLB, esa semifinal está programada para el domingo 15 de marzo, a las 8.00 p.m. ET, en Miami.

En el otro lado del cuadro, los cuartos de final enfrentarán a Puerto Rico con Italia y a Venezuela con Japón. Los ganadores de esos dos cruces se medirán en la segunda semifinal, prevista para el lunes 16 de marzo, a las 8.00 p.m. ET, también en el loanDepot Park.

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

Con ese esquema, los posibles escenarios para República Dominicana después de Corea son:

Semifinal ante Estados Unidos o Canadá, si supera su cruce de cuartos;

Final del WBC frente a uno de los cuatro equipos del otro lado del cuadro: Puerto Rico, Italia, Venezuela o Japón, el martes 17 de marzo a las 8.00 p.m. ET, en Miami, según el calendario de MLB.

Para una selección que llega invicta desde la fase de grupos y con el primer puesto del Grupo D confirmado por MLB, el camino hacia el título pasa por un tramo de máxima exigencia.

Primero Corea, luego un posible cruce con Estados Unidos o Canadá y, si avanza, una final frente a una potencia del otro lado del bracket.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.