“Los sacaron de la línea”: qué se sabe de los migrantes a los que les cancelaron su ceremonia de naturalización

Migrantes con casos de naturalización ya aprobados enfrentan cancelaciones inesperadas en EE.UU. En ciudades como Boston, Nueva York y Houston, numerosos solicitantes fueron retirados de la fila o recibieron avisos de último momento después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ordenara frenar el avance de personas provenientes de 19 países catalogados como “de alto riesgo”, bajo directivas de la administración Donald Trump.

El Uscis frenó naturalizaciones para migrantes de 19 países: qué está pasando

La confusión se desató tras la acusación contra un refugiado afgano por el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., destacó Newsweek. Como consecuencia, el gobierno federal ordenó detener el proceso migratorio para personas de 19 países incluidos en restricciones previas.

Se conoció el caso de algunos migrantes que fueron retirados de la fila cuando estaban por presentar juramento Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

En oficinas de Boston, Nueva York, Houston y otras ciudades, los reportes coinciden: el día del juramento final, solicitantes de países considerados “de alto riesgo” recibieron el aviso de que ya no podían avanzar.

Gail Breslow, directora de Project Citizenship, lo resumió ante GBH News: “A la gente la sacaron de la línea. No cancelaron toda la ceremonia“. Además, agregó que tras lo ocurrido estos migrantes están devastados y asustados.

Su organización reportó que 21 de sus clientes recibieron este mes avisos de cancelación del juramento, un acto al que suelen asistir familiares y amigos, y que es habitualmente presidido por un juez o un funcionario del Uscis.

Testimonios de quienes quedaron fuera del juramento en EE.UU.

Entre los afectados está Raouf Vafaei, trabajador de salud mental nacido en Irán. Tras ocho años en Estados Unidos, ya había completado todos los pasos: obtener una green card, aprobar el examen cívico y superar múltiples verificaciones. Pero, días antes de su ceremonia, recibió un correo que anulaba el acto.

El Uscis les avisó que no podrñian naturalizarse el mismo día de la ceremonia Eric Gay - AP

“Estaba tan emocionado”, dijo a The New York Times. “Este es un deseo que mucha gente tiene en todo el mundo”, agregó el afectado.

Breslow relató el caso de una mujer que se presentó igual: “Cuando llegó, los oficiales les preguntaban a todos de qué país eran y, si mencionaban ciertos países, les decían que se apartaran de la fila y que sus ceremonias estaban canceladas”.

Para la abogada Teresa Coles-Davila, la falta de información agrava la angustia: “No hay un plazo; nadie sabe cuánto va a durar esto. Literalmente, nadie sabe qué está pasando.”

Naturalizaciones aprobadas pero sin juramento: el nuevo limbo migratorio

Ricky Murray, exfuncionario del Uscis hasta fines de noviembre, explicó a Newsweek que la reducción de la cantidad de naturalizaciones bajo la administración actual genera un volumen de casos aprobados sin espacio en nuevas ceremonias.

Hay migrantes que ya completaron todos los pasos pero no reciben su cita para la ceremonia de naturalización Facebook Uscis

“Más allá de la gente retirada de las ceremonias, la disminución del número de naturalizaciones esperadas en cada oficina también influye mucho”, señaló. Según él, esto hizo que los expedientes aprobados y pendientes de juramento se acumularan.

En Houston, describió situaciones de aplicantes aprobados en julio y agosto que todavía no fueron citados. “Es inaceptable que hayan completado todos los pasos necesarios y deban esperar más de cuatro o cinco meses para el juramento”.

A esto se suma un vacío legal: aunque la ley exige que las solicitudes N400 sean decididas en un plazo máximo de 120 días tras la entrevista, no existe un límite comparable para programar la ceremonia.

Para Murray, esto deja a los postulantes en un limbo sin un recurso directo. “Esto va a provocar un aumento de pedidos judiciales para obligar al Uscis a permitirles tomar el juramento”.

La administración Trump ordenó detener el proceso migratorio para personas de 19 países

La lista de los 19 países afectados por las restricciones en trámites migratorios

La nómina de los 19 países alcanzados por las nuevas restricciones migratorias. Según el memorándum del Uscis, la disposición se dirige a solicitantes provenientes de 19 naciones incluidas en la Proclamación Presidencial del 4 de junio de 2025. Esos países son: