Retiraron un libro de una biblioteca de California y lo devolvieron 96 años después

escuchar

Un hombre devolvió un libro a la Biblioteca Pública de St. Helena, en el condado de Napa, California, pero 96 años después. El caso conmocionó tanto a los trabajadores de la institución como a los residentes de la zona, que ahora pueden apreciar la “joya histórica”, tal como lo llamaron. Como un acto de honestidad, el usuario retornó el libro, aunque desde luego no fue él quien lo había llevado a casa hace casi un siglo.

La obra en cuestión es A History of the United States (Historia de los Estados Unidos), de Benson Lossing, publicada en 1892, de acuerdo con Chris Kreiden, directora de la biblioteca. Al parecer, un hombre llegó inesperadamente y solo dejó el libro allí, sin un intercambio con el personal. “Uno de los empleados se acercó y dijo: ‘Oh, alguien trajo ese libro’. Cuando lo analizaron, descubrieron que la historia era realmente genial. Al principio no nos dimos cuenta de la edad que tenía el volumen; se estaba desmoronando... Tengo miedo de tocarlo”, reconoció al portal CBS News.

Así luce el libro que regresaron a la biblioteca de California @sthelenapubliclibrary/Instagram

El libro, de 754 páginas, contiene 400 grabados y un relato completo de la entonces reciente celebración del centenario nacional de 1876. Sin embargo, lo que más interesó a los encargados de la biblioteca, más allá de su contenido, fue su valor histórico. En cuanto lo tuvieron en sus manos, idearon la estrategia perfecta para mostrarlo ante la población y para darle un significado simbólico.

La directora de la biblioteca consideró que el libro devuelto es digno de ser exhibido en la entrada de la institución CBS News

Fue así que el personal decidió exhibir la joya histórica en una vitrina ubicada en el recibidor de la biblioteca. “Esto simplemente demuestra que nunca es demasiado tarde para devolver un libro. El ejemplar está en exhibición junto a nuestra entrada”, describieron a través de la cuenta de Instagram de la institución.

El volumen data de hace más de 100 años desde su fecha de publicación. Eso es evidente por su aspecto actual: sus páginas están ajadas y su cubierta deshilachada. “Todos nosotros nos preguntamos dónde podría haber estado el libro durante tanto tiempo, desde que fue prestado. Que sea de esta biblioteca desde hace tanto tiempo es realmente increíble”, remarcó Kreiden.

¿Hubo sanción para el hombre que lo devolvió?

Respecto a qué sucedió con la persona que lo entregó de forma tardía, se sabe que el hombre de identidad desconocida argumentó “algo sobre su padre” al momento de entregárselo al personal. No obstante, los trabajadores no lograron escuchar con certeza la información. “No dio su nombre, pero nos encantaría saber la historia de cómo encontró el libro”, añadió la directora.

Así luce la vitrina con el libro viejo exhibido en California @sthelenapubliclibrary/Instagram

Por otro lado, fue eximido de pagar algún tipo de multa por el retraso. Resulta que tenía una cuenta de 1700 dólares de recargos, dado que antes existía la regla de que quien conservara un libro por más de dos semanas fuera amonestado. No obstante, la biblioteca eliminó desde 2019 esa modalidad de sanciones, así que el infractor no tuvo que cubrir ninguna tarifa, según el mismo medio citado.

LA NACION