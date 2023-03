Sugirió qué no hacer en Nueva York y advirtió: “Veo esto y prefiero Miami”

escuchar

Hay algunas ciudades de Estados Unidos que constantemente aparecen en las publicaciones de viajes como un “sueño”, o con destacados de sus puntos “ideales” para conocer. Sin embargo, una joven colombiana le quitó un poco de glamour a uno de los destinos más populares del mundo: Nueva York. A través de un video de TikTok, enumeró las cosas que “nadie muestra” de esta urbe, en la que vive. En sus respuestas, la comunidad virtual destacó otra popular ciudad de EE.UU. como una mejor opción.

La usuaria, @daniela34802, vive desde hace tiempo en la Gran Manzana y eso le ha permitido ver más allá de la parte turística. La tiktoker aseguró que hay muchos detalles que solo quien reside allí puede notar:

1. Humo en todos lados

“Es común ver salir vapor de las alcantarillas o edificios”, declaró la mujer. De esta forma, los visitantes no deben alarmarse ni pensar que algo sucede, ya que es un fenómeno normal.

Una colombiana listó lo que "no muestran" de Nueva York

2. La interacción con otras personas en el metro

La joven colombiana argumentó que la mayor recomendación para un extranjero que comienza a usar el transporte público allí es “no mirar a las personas que tengan comportamientos extraños en el tren”, para evitar peligros. En las imágenes, por ejemplo, dejó ver cómo un joven rompía un vaso de plástico en un vagón.

3. Sistema de cobro en el transporte

En el mismo ámbito, la mujer instó a no infringir las reglas de los autobuses. “En algunos no tienes que presentar nada para ingresar, pero antes debes sacar un ticket en una máquina. Muchas personas no lo hacen y se ganan una multa, porque hay inspecciones aleatorias”, advirtió.

4. Sonidos urbanos

Por otro lado, admitió que una de las cosas que pueden ser más molestas dentro de la ciudad es el ruido. En su opinión, es posible que la gente “se aturda con los sonidos de las ambulancias”.

5. Precios de las tiendas

Respecto al comercio, aseveró que hay tiendas en las que los costos son más elevados. Por eso, hizo recomendaciones sobre cuáles son los mejores establecimientos para comprar. “No compres en la ciudad, es mucho más caro. Visita los centros comerciales de Staten Island, Long Island o Nueva Jersey”, precisó.

La chica, oriunda de Colombia, destacó el vapor en Nueva York, una característica amada por muchos, como algo 'negativo' @daniela34802/TikTok

Cuál es la mejor ciudad de EE.UU., según los usuarios

Para elegir una ciudad de residencia se deben tener en cuenta diferentes factores. De acuerdo con la encuesta anual de la Economist Intelligence Unit (EIU) del año pasado, Nueva York es de las más caras del mundo.

El video de la joven causó las reacciones de los usuarios de la red social. Hasta el momento acumula 10,9 millones de reproducciones. A la mayoría le sorprendió ver una cara diferente de lo que creían que era la Gran Manzana. Otros extranjeros dieron su veredicto sobre cuál era la mejor ciudad de EE.UU. “Yo prefiero mil veces Miami”; “Los Ángeles le gana”; “Yo siempre les recomiendo ir a Miami”; “Las personas se mueren por ir allá, pero a mí no me llama la atención”. Aunque, también hubo algunos que dijeron haber disfrutado su estadía en Nueva York: “Viví tres meses y me encantó”, escribieron.

LA NACION