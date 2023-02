Revisó el baño de su casa y se encontró con algo espantoso que parecía “un alien”: “El susto de mi vida”

escuchar

Las grandes ciudades del mundo tienen que lidiar con molestas plagas urbanas, como las ratas, las moscas y en algunos casos hasta algunas aves nocivas. Para contrarrestar su presencia, las buenas prácticas de limpieza evitan que se salgan de control. Sin embargo, esto no se dio en el caso de una vivienda abandonada, donde la inesperada llegada de unos peligrosos insectos generaron una escena digna de las películas o series de ficción.

Después de varios meses de no revisar la vivienda, el dueño acudió para comprobar las instalaciones. Al abrir la puerta del baño, se encontró con el espantoso panorama. De inmediato, llamó a los especialistas y el controlador de plagas Dale Armel fue el primero en responder. La situación también lo sobrepasó y calificó al hallazgo como algo parecido a un “alien”.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok @dappestcontrol en marzo de 2022, pero recientemente fue retomado por diversos medios locales que lo volvieron a poner en tendencia. En la red social, el clip tiene más de 12 millones de reproducciones y más de 36.000 comentarios.

El espantoso y colosal nido de avispas en una casa de Australia

Con la nueva oleada de popularidad, esta semana Dale fue entrevistado por el programa matutino Today, donde contó las diferentes tareas que él y su equipo hicieron para eliminar el nido gigante. “Fue aterrador y enorme. Era increíble”, narró durante su aparición en la televisión australiana. También explicó que la colosal estructura medía más de 1,5 metros, lo que sugiere que se extendió libremente por un lapso entre ocho y 12 meses.

El experto agregó que la estructura parecía estar hecha de pedazos del yeso de la pared mezclados con madera y saliva de las avispas. Sin dudarlo, Armel afirmó que se trataba del mayor nido de este tipo de bichos que había visto en su carrera. “Creo que es un récord. Era tan grande como un televisor de 70 pulgadas”.

Entre las divertidas reacciones de los usuarios, destacaron quienes coincidieron en lo espantoso que resultaría ver eso en vivo. “Me encuentro eso y me cambio hasta de sistema solar”, escribió alguien; “Eso no es un nido, eso es una potencia internacional de avispas”, sumó alguien más. En tanto, otra persona sentenció: “Cada vez menos ganas de ir a Australia”.

Una tarea apta solo para expertos

Las avispas europeas se alimentan de abejas, larvas, mariposas y otros insectos. Ante Hamersmit / Unsplash

Las avispas europeas son insectos de tamaño medio y pueden llegar a ser agresivas, especialmente cuando se encuentran en un nido porque se organizan para defender su territorio. Esto representa un riesgo para los seres humanos, especialmente si el nido es tan grande como el que fue descubierto en Australia.

Con toda la atención que generó el hecho, el controlador de plagas Dale Armel publicó un video adicional en su canal de YouTube, donde se pueden ver todos los detalles de la labor para exterminar a los insectos. La grabación sin cortes dura más de una hora y en reiteradas ocasiones el experto advierte que el público no debe intentarlo por sus propios remedios. “Pueden ser agresivas. Tuve que acercarme durante dos días”, dijo en la entrevista con el matutino.

Para erradicar un nido de avispas europeas, se requiere una evaluación cuidadosa y un plan de trabajo detallado. Primero, hay que identificar la ubicación exacta y si está en un área de difícil acceso, es importante usar equipos de protección personal. Además, podría requerirse la aplicación de insecticidas especializados, por lo que se sugiere la atención de profesionales.

