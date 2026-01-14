Ryan Garcia vs. Mario Barrios: cuándo y dónde será la pelea por el título welter del CMB

Tras semanas de rumores, se hizo oficial el anuncio de la pelea entre Ryan Garcia y Mario Barrios, un combate en el que estará en juego el título mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). La pelea se disputará a finales de febrero de 2026 en Estados Unidos.

Cuándo y dónde será la pelea entre Ryan Garcia y Mario Barrios

De acuerdo con DAZN, uno de los organizadores del evento, el enfrentamiento entre Ryan Garcia y Mario Barrios se llevará a cabo el 21 de febrero de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Mario Barrios y Ryan Garcia se enfrentarán en febrero en Las Vegas (X @Turki_alalshikh)

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, confirmó que en la pelea se pondrá en juego el cinturón mundial de peso welter del WBC, actualmente en poder de Barrios. El combate está pactado a 12 rounds.

Hasta el momento, no se ha confirmado el horario del evento. No obstante, se espera que se anuncie durante la conferencia de prensa previa, programada para el sábado 31 de enero de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Cómo llegan Ryan Garcia y Mario Barrios a su pelea

Mario Barrios, nacido en Texas, llega a la pelea como campeón mundial absoluto del WBC en la división de 147 libras, con un récord profesional de 29 victorias, dos derrotas y dos empates, incluidos 18 triunfos por nocaut.

Mario Barrios defenderá su título mundial de peso welter contra Ryan Garcia (X @Sourceofboxing)

El texano se consolidó como monarca de peso welter tras un recorrido irregular en divisiones anteriores. En 2023, conquistó el título interino con una clara victoria por decisión ante Yordenis Ugas, resultado que le abrió la puerta a la disputa del cinturón mundial.

Posteriormente, Barrios sumó una victoria frente a Fabián Maidana. Tras la salida de Terence Crawford de la categoría, fue ascendido a campeón mundial absoluto del WBC, luego de haber perdido el título superligero ante Gervonta “Tank” Davis en 2019.

Sus dos defensas oficiales del título terminaron en empate. En noviembre de 2024, igualó ante Abel Ramos en una pelea disputada en la cartelera encabezada por Jake Paul y Mike Tyson. Meses más tarde, volvió a empatar frente a Manny Pacquiao, quien regresó al ring a los 46 años, tras un retiro prolongado.

Por su parte, Ryan Garcia llega al combate como retador con un récord de 24 victorias y dos derrotas, con 20 triunfos por nocaut. Su regreso a una pelea de alto perfil se produce tras un período marcado por controversias dentro y fuera del ring.

Su combate más reciente, en mayo de 2025, terminó en derrota por decisión ante Rolando Romero, en una pelea por un cinturón secundario del WBA. Poco después, Romero fue reconocido como campeón principal del organismo.

La segunda derrota de Garcia, y la única por nocaut, se produjo en 2023, cuando fue vencido por Gervonta Davis en el séptimo asalto. Ahora, el boxeador mexicoestadounidense buscará reivindicarse frente al campeón welter del WBC.

Los escándalos de Ryan Garcia

De acuerdo con ESPN, Ryan Garcia ha estado involucrado en diversos escándalos a lo largo de su carrera reciente, tanto dentro como fuera del ring. Entre ellos figuran una descalificación por dopaje, un arresto por vandalismo y polémicas declaraciones públicas.

Ryan Garcia ha estado envuelto en polémicas fuera del ring (X @RyanGarcia)

En 2024, Garcia venció por decisión unánime a Devin Haney en una pelea pactada en peso superligero, aunque llegó al pesaje muy por encima del límite permitido. Días después, dio positivo por una sustancia prohibida en un control antidopaje, lo que derivó en una suspensión de un año y la anulación del resultado.

Ese mismo año, el boxeador fue detenido en Beverly Hills por vandalismo, tras causar daños valuados en miles de dólares en un hotel de la zona.