Sale a subasta una cinta con imágenes del desesperado intento por salvar a John F. Kennedy en su auto tras ser asesinado

En una instantánea tomada de una filmación se ve a Clint Hill, un agente del Servicio Secreto, encima del auto que llevaba al presidente John F. Kennedy al hospital tras ser tiroteado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Durante décadas, la película tomada por Dale Carpenter ha sido una reliquia familiar, y rara vez vista por personas ajenas a la familia; en septiembre de 2024, RR Auction la pondrá a la venta. (RR Auction via The New York Times)

RR AUCTION - RR AUCTION