Se acerca la fecha límite para SNAP: millones de beneficiarios verán reducciones a partir de noviembre

Casi 42 millones de personas son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Pero muchas de ellas se pueden ver afectadas a partir del 1º de noviembre, fecha límite establecida por la “gran y hermosa ley” de Donald Trump para que los estados apliquen los nuevos requisitos laborales establecidos por la normativa.

Los nuevos requisitos para los beneficiarios de SNAP a partir de noviembre

La One Big Beautiful Bill Act implementó una ampliación de los requisitos laborales para SNAP, que afecta a los adultos sanos sin dependientes, con ciertas excepciones. Bajo la disposición, se requiere que los padres de niños mayores de 14 años deben trabajar o participar en capacitaciones laborales durante al menos 80 horas al mes para recibir los beneficios.

(Archivo) La norma de Trump excluye a los no ciudadanos o residentes permanentes en EE.UU. Unsplash

Los beneficiarios de entre 18 y 54 años deben cumplir con los criterios de la normativa. Las excepciones contempladas incluyen a mujeres embarazadas o personas con impedimentos para trabajar, como circunstancias físicas o cognitivas.

En tanto, la ley promovida por Trump amplió la edad que rige la exención del límite de tiempo de recepción de beneficios SNAP hasta los 64 años. Por lo tanto, aquellos elegibles que no cumplan con los criterios estipulados de empleo o capacitación únicamente podrán percibir los pagos durante tres meses en un período de tres años.

Sin embargo, las personas mayores de 60 años continúan exentas, según la normativa, según detalló el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés).

Trump firmó la One Big Beautiful Bill Act el 4 de julio de 2025 Mark Schiefelbein� - AP�

Quiénes no son elegibles para SNAP tras la aplicación de la ley de Trump

La “gran y hermosa ley”, firmada el 4 de julio pasado, también implementó cambios en la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP y lo limitó únicamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. De esta forma, las personas clasificadas como extranjeros según la ley federal, aunque se encuentren de forma legal en Estados Unidos, pierden su elegibilidad para el programa.

(Archivo) La ley modifica requisitos y elegibilidad para los beneficiarios de SNAP

El objetivo final de la regla es reducir el gasto federal en 287 mil millones de dólares desde 2025 hasta 2034, junto a otras iniciativas que afectan a otros programas como Medicare. Sin embargo, el 85% de las familias con ingresos bajos se verán afectadas, según un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP, por sus siglas en inglés).

Los estados más afectados por los recortes en SNAP

Otra de las disposiciones de la One Big Beautiful Bill impactó en un recorte del gasto público de US$1,5 millones para programas sociales para el año fiscal 2028. Esta medida implica que los estados, que hasta el momento recibían financiación del 50% de los pagos de las prestaciones, podrían tener que asumir mayor parte de los costos.

Esta norma afectará a los estados que presenten una tasa de error superior al 6%. Así, los territorios que resulten en el margen de hasta el 8% tendrán que cubrir el 5% de los costos; mientras que las jurisdicciones entre el 8% y el 10% deberán hacerse cargo del 10%; y aquellos con mayores índices al 10%, del 15%.

Según los datos del Centro de Investigación de Acción Alimentaria de 2024, 44 estados se verían afectados. Entre los cinco principales se encontrarían California, Nueva York, Florida, Texas y Pensilvania.