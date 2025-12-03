Se aproxima una ráfaga de frío invernal que podría batir récords de nieve y temperaturas en EE.UU.

Una masa de aire gélido de origen ártico avanzará durante los próximos días sobre grandes zonas de Estados unidos y abrirá la puerta a un período de frío intenso, nevadas intermitentes y posibles récords de temperatura. El pronóstico anticipa que este patrón invernal se instalará con fuerza desde mediados de la semana y tendrá continuidad durante buena parte de diciembre, con varias oleadas sucesivas de ráfagas polares que impactarán especialmente en el centro y el este del país norteamericano.

Una irrupción polar provocará varias semanas de frío intenso en Estados Unidos

Según indicaron los especialistas de AccuWeather , el vórtice polar adoptará una posición cercana a la bahía de Hudson, en Canadá, y dirigirá un flujo persistente de aire procedente del Polo Norte hacia el centro y el este de Estados Unidos .

Paul Pastelok, meteorólogo principal de largo plazo de la compañía, explicó que “la irrupción de aire ártico de esta semana será la primera de probablemente tres oleadas vinculadas al desplazamiento del vórtice polar”.

Este patrón llevará temperaturas extremadamente bajas. Los pronósticos indican que desde las Dakotas hasta Minnesota, Iowa y Nebraska se registrarán valores por debajo de cero, mientras que el resto de los estados centrales y el noreste vivirá el tramo más frío de la temporada.

Por la noche y durante la madrugada, las marcas previstas descenderán hasta un dígito y se ubicarán en los 10°F y 20°F (entre -12°C y -6°C), con una tendencia similar para el corredor de la Interestatal 95 hacia finales de la semana. En zonas ventosas, la sensación térmica podría ubicarse entre 10°F y 25°F por debajo de la temperatura real.

El avance del aire polar y las nevadas asociadas a este sistema en EE.UU.

El ingreso de la primera masa de aire ártico será perceptible desde este miércoles por la noche, cuando el frente avance desde la región de los Grandes Lagos hasta el noreste. Según AccuWeather, este frente abrirá la posibilidad de nevadas breves pero intensas, capaces de dejar una capa rápida sobre rutas y ciudades.

En sectores próximos a los lagos, las bandas de nieve por efecto lago podrían dejar varias pulgadas, con acumulaciones que podrían llegar a unos pocos centímetros adicionales hacia el jueves por la tarde.

Territorios en los que se esperan nevadas en las próximas 24 horas NWS

En simultáneo, el borde occidental de este aire gélido favorecerá la formación de una tormenta de nieve que se desplazará hacia el sur a través de las montañas Rocosas, lo que la llevará a abarcar Wyoming, Colorado y el norte de Nuevo México hasta el jueves.

El grado de interacción entre este frente frío y el sistema que circulará por el sur determinará el volumen final de nieve, la posible aparición de hielo y la cantidad de lluvia, entre el jueves por la noche y el sábado sobre el este del país norteamericano.

Los organismos especializados advirtieron que esta combinación podría generar demoras en rutas interestatales y en aeropuertos importantes. Asimismo, algunas escuelas podrían anunciar salidas anticipadas o incluso cancelaciones, según la evolución de las condiciones.

El impacto inicial de la temporada invernal en el este de Estados Unidos

Fox Weather informó que el primer nor’easter de la temporada asociado al fenómeno La Niña ya dejó una estela de nieve, hielo y lluvia desde Missouri hasta Maine, lo que generó complicaciones masivas en los desplazamientos y alteró la actividad diaria en más de diez estados.

El sistema, que se movió rápidamente desde el sudeste hacia la costa este, estableció una barrera muy marcada entre zonas de lluvia y sectores de nieve apenas tierra adentro de la I-95.

Temperaturas mínimas esperadas en EE.UU. el jueves por la mañana User

De acuerdo con Fox Weather, otra oleada de aire ártico aún más fría alcanzará la costa este a partir del jueves, lo que aumentará el riesgo de rutas congeladas durante la hora pico matinal. La historia climática indica que los años dominados por La Niña suelen registrar nor’easters frecuentes a lo largo del litoral, y este otoño ya presentó varios temporales costeros.

Los especialistas anticiparon que EE.UU. podría regresar a condiciones neutrales hacia comienzos de enero de 2026, aunque las próximas semanas se mantendrán bajo el dominio de este patrón invernal.

Con la proximidad de nuevas entradas de aire polar y con sistemas preparados para intensificarse, Estados Unidos se encamina hacia un tramo inicial de diciembre marcado por el frío extremo, nevadas reiteradas y una temporada invernal que podría desafiar varios récords de acumulación y de temperatura en distintas regiones de ese país.